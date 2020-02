Schwabach – Flower Power am Valentinstag: Einsatz für den Fairen Handel stärkt die Frauen

Schwabach (BY) – Die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Schwabach beteiligte sich an der deutschlandweiten Aktion und verschenkte am Valentinstag vor dem Rathaus fair gehandelte Rosen.

„Es ist uns ein Anliegen auf die schlechten Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, die die Arbeiterinnen auf den Rosenfarmen im globalen Süden ausgesetzt sind. Dabei ist es so leicht, diesen Frauen zu helfen. Achten Sie beim nächsten Blumenkauf auf das Fairtrade-Siegel“, so die Botschaft der Schwabacher Aktionsgruppe. Blumen mit dem Fairtrade-Siegel sind mittlerweile in vielen Supermärkten und Blumenketten, aber auch in örtlichen Floristikfachgeschäften erhältlich.

Mehr Informationen zum Thema findet man unter www.fairtrade-deutschland.de

Stadt Schwabach