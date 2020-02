Mannheim – Konsolspiele zum Ausprobieren am Samstag, 22. Februar

Mannheim (BW) – Konsolspiele zum Ausprobieren am Samstag, 22. Februar: „Spielen unter Strom“ lautet das Motto am Samstag, 22. Februar, von 11 Uhr bis 13 Uhr in der Kinder- und Jugendbibliothek der Stadtbibliothek Mannheim, Dalberghaus in N 3, 4.

Kinder ab acht Jahren sind ins „N³-Bibliothekslabor“ eingeladen: Dort werden verschiedene Spielekonsolen wie PS4, Switch, Nintendo 3DS, aber auch Roboter, unterschiedliche Hörstifte und empfehlenswerte Kinder-Apps auf dem Tablet ausprobiert.

Eltern sind herzlich willkommen, zusammen mit ihren Kindern die digitale Spielwelt zu entdecken.

Die Veranstaltung ist kostenlos.

