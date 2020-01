Erstellt in

Seevetal (NI) – Als in der Nacht zu Silvester eine ältere Dame um 02:15 Uhr bemerkt, wie ein dunkel Gekleideter auf dem Nachbargrundstück in der Straße Kehrwieder den Bewegungsmelder und die Außenbeleuchtung zerstört, strahlt sie ihn mit ihrer Taschenlampe an.

Der Täter fühlte sich anscheinend ertappt und flüchtete. Die Polizei stellte später Aufbruchspuren fest.

Die Vollendung des Einbruches wurde offensichtlich durch die Nachbarsdame verhindert.

Polizeiinspektion Harburg