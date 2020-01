Kakenstorf / Seevetal – Brände sorgten für Arbeit bei Polizei und Feuerwehr

Erstellt in

Kakenstorf / Seevetal – In Seevetal geriet am Neujahrsmorgen gegen 01:20 Uhr im Immenhof ein Geräteschuppen in Brand.

Anwohner konnten durch das frühzeitige Erkennen ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern und sich in Sicherheit bringen. Dennoch entstand ein Sachschaden von rund 10.000 EUR. Zeugen sahen einen Pkw mit hoher Geschwindigkeit vom Tatort fliehen. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Im Kakenstorfer Esteweg kam es ebenfalls zu einem Feuer. Aus ungeklärter Ursache geriet gegen 02 Uhr ein Geräteschuppen auf dem Grundstück eines Wohnhauses in Brand. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr Bötersheim schnell gelöscht und der Schaden so minimiert werden.

Polizeiinspektion Harburg