Sömmerda (TH) – Bereits am Freitagnachmittag kontrollierten Polizeibeamte in Sömmerda einen 34 jährigen Radfahrer. Bei ihm konnten neben zwei Cannabisjoints und einer weiteren Kleinstmenge Cannabis, auch ein in Fahndung stehendes Smartphone festgestellt werden.

Das Smartphone wurde zuvor in Sömmerda als gestohlen angezeigt. Drogen und Smartphone wurden sichergestellt.

Den Radfahrer erwarten nun entsprechende Anzeigen.

Landespolizeiinspektion Erfurt