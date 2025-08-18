Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Sozialbetrug & Bürgergeld-Skandal: Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in Deutschland

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Buntes, Deutschland-News, Gesellschaft, Hamburg, News-Weltweit, Politik, Steuergelder / Steuergeldverschwendung, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Steuer-Steuergelder-Verschwendung

Sozialbetrug & Bürgergeld-Skandal: Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in DeutschlandEin unglaublicher Fall erschüttert den Sozialstaat – Über mehr als zwei Jahrzehnte hinweg soll ein türkischer TV-Moderator in Deutschland Bürgergeld (früher Hartz IV) kassiert haben – und das, während er zeitgleich als gefeiertes TV-Gesicht in der Türkei auftrat und dort nach Schätzungen bis zu 500.000 Euro jährlich verdiente. Der Gesamtschaden für das Jobcenter Stuttgart-Süd: 270.000 Euro.

Nach Gerichtsunterlagen und Medienberichten begann der Betrug bereits in den frühen 2000er Jahren. Unter dem Vorwand schwerer Depressionen erklärte der Mann, nicht arbeiten zu können. Doch während er hierzulande staatliche Unterstützung beantragte, stand er regelmäßig für den Sender Eurostar vor der Kamera – und strich dort ein üppiges Einkommen ein.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

So funktionierte der Sozialbetrug

Um seine Nebeneinkünfte zu verschleiern, nutzte der Moderator ein ganzes Netz an Tricks:

  • Überweisungen liefen verdeckt über Western Union in die Türkei.

  • Rechnungen wurden mit Fantasiefirmen und gefälschten Adressen manipuliert.

  • Mitarbeiter wie Kameraleute wurden teilweise schwarz bezahlt.

Besonders dreist: Selbst während seiner Untersuchungshaft versuchte der Mann, weiter Leistungen zu beziehen – darunter 152 Euro monatliches Taschengeld, ohne seine Vermögensverhältnisse offenzulegen.

Seine Tochter geriet zeitweise ebenfalls ins Visier der Ermittler, da über ihr Konto mehr als 260.000 Euro liefen. Am Ende sprach das Gericht sie frei, da sie glaubhaft machen konnte, nichts von den Hintergründen gewusst zu haben. Der Vater hingegen gestand den Betrug – und erhielt eine Bewährungsstrafe.

Systemische Schwächen und politische Dimension

Der Fall offenbart nicht nur individuelle kriminelle Energie, sondern auch strukturelle Schwächen im Sozialstaat. Dass ein solcher Betrug über 22 Jahre hinweg unentdeckt blieb, wirft erhebliche Fragen auf:

  • Warum haben Behörden nicht früher reagiert?

  • Wieso konnte ein so großer Teil der Summe verjähren?

  • Welche Kontrollmechanismen fehlen, damit Betrugsfälle nicht Jahrzehnte unbemerkt bleiben?

Genau hier setzt die Kritik der AfD an. Der arbeits- und sozialpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Rene Springer, bezeichnete den Fall als „Schlag ins Gesicht aller Steuerzahler“. In einer aktuellen Pressemitteilung forderte er, den Zugang zum Bürgergeld für EU-Bürger und Drittstaatsangehörige deutlich einzuschränken und zeitlich zu befristen.

Die vollständige Erklärung der AfD haben wir hier veröffentlicht:
👉 Pressemitteilung René Springer (AfD): „Sozialstaat muss vor Missbrauch geschützt werden“

Fazit zum Bürgergeld-Skandal

Der Fall des türkischen TV-Moderators zeigt, wie leicht das Sozialsystem bei unzureichender Kontrolle missbraucht werden kann – und wie hoch der Schaden für Steuerzahler sein kann. Doch er zeigt ebenso, wie politische Kräfte solche Fälle für ihre Zwecke instrumentalisieren. Während die AfD den Skandal nutzt, um ihre Forderungen nach restriktiverem Zugang zum Bürgergeld zu untermauern, bleibt die zentrale Frage: Wie lässt sich der Sozialstaat besser schützen, ohne Millionen ehrlicher Leistungsbezieher unter Generalverdacht zu stellen? (hk)

Das könnte Sie auch interessieren ...

Sozialverband VdK: Bevorzugung von Privatversicherten ist bittere Realität

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt

Sommertheater in historischen Stadtkernen der Landeshauptstadt Potsdam: „Der neue Menoza oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi“ am Neuendorfe...

Senioren-Sicherheitsberater Neuwied: Kostenlose Info am 5. September

Festival „artspace bremerhaven“ bietet Kunst aus aller Welt

Zirkus Tasifan in Eisenach-Nord

Niedersächsischer Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi warnt vor sorglosem Umgang beim Sammeln und Verzehr heimischer Wildpilze

Lewy-Body-Demenz - die oft unterschätzte Form der Demenz

Deutschland Rezession 2025: Statistisches Bundesamt revidiert BIP-Zahlen deutlich nach unten - Deutschlands Wirtschaft im Rückwärtsgang

Alice Weidel/Tino Chrupalla (AfD): 100 Tage Merz - Die Bilanz ist verheerend

Sozialverband VdK Präsidentin Verena Bentele zu 100 Tage Bundeskanzler Merz: „Noch große Leerstellen in der Sozialpolitik“

Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage - Schwarz-Rot verliert historischen Boden

Der Mitternachtsbus in Hamburg verteilt Trinkwasser an obdachlose Menschen

Comeback Jürgen Drews 2025 offiziell bestätigt: Der König von Mallorca kommt zurück!

Frauenhaus und BISS im Landkreis Rotenburg (Wümme) unterstützen und beraten Frauen in Not

145 Jahre Rhein in Flammen - Sankt Goar feiert das große Jubiläum im Herzen des Loreleytals

Schlagworte: #18.08.2025 #Aktuell #Bürgergeld #Bürgergeld-Skandal #Ein unglaublicher Fall erschüttert den Sozialstaat #Eurostar #Hartz IV #hk #Jobcenter Stuttgart-Süd #Nachrichten #News #Politik #Rene Springer #Sozialbetrug #Steuergeld #Steuergelder #Steuergelverschwendung #türkischer TV-Moderator #Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in Deutschland

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com