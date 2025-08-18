Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt – Im Rahmen des Bauernmarkts findet am Samstag, den 13. September 2025, von 10 bis 14 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung auf dem Altstadtparkplatz nahe der Stadthalle statt. Veranstaltet wird die Aktion von der Polizei Dieburg, um Fahrraddiebstahl vorzubeugen und die Rückgabe gestohlener Räder zu erleichtern.

Bei der Codierung wird eine individuelle Nummer in den Fahrradrahmen graviert. Diese Kombination aus persönlichen Daten und einer verschlüsselten Adresse kann im Falle eines Diebstahls die Arbeit der Polizei deutlich erleichtern. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es zudem möglich, den Akku ebenfalls codieren zu lassen. Ein Eigentumsnachweis für das Fahrrad sollte ebenfalls vorhanden sein.

Für die Codierung ist eine vorherige Anmeldung per E-Mail erforderlich an:

📧 sv******************@************en.de

Benötigte Angaben:

  • Name
  • Vollständige Adresse
  • Telefonnummer
  • Marke & Typ des Fahrrads
  • Fahrradrahmennummer

***
Text: Stadt Groß-Umstadt

