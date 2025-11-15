Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

SPD: Bundeshaushalt 2026 – Wir lassen Betroffene nicht allein

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-SPD-Sozialdemokratische-Partei-Deutschlands

SPD: Bundeshaushalt 2026Wir lassen Betroffene nicht allein – Berlin (ots) – Prävention gestärkt, Pflege stabilisiert, Long-Covid-Forschung über ein ganzes Jahrzehnt auf den Weg gebracht – der Bundeshaushalt setzt klare gesundheitspolitische Schwerpunkte.

Dr. Christos Pantazis, gesundheitspolitischer Sprecher:

„Die Bereinigungssitzung setzt klare Schwerpunkte für Prävention, Versorgung und Gesundheitsschutz. Wir erhöhen die Mittel für Aufklärungs- und Präventionsangebote, darunter zwei Millionen Euro für den Krisenchat – ein wichtiges niedrigschwelliges Unterstützungsangebot insbesondere für junge Menschen.

Gleichzeitig stabilisieren wir die Pflegeversicherung: Die erzielte Einigung sendet ein wichtiges Signal an Millionen Pflegebedürftige und Beitragszahlerinnen und Beitragszahler. Der Beitragssatz der Pflegeversicherung bleibt auch 2026 stabil. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) sorgt mit der Aufstockung des bereits vorgesehenen Darlehens von 1,5 Milliarden Euro um 1,7 Milliarden Euro auf nun insgesamt 3,2 Milliarden Euro dafür, dass der aktuelle Satz von 3,6 Prozent gehalten werden kann.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Ein besonders starkes Signal ist die Bereitstellung von 50 Millionen Euro jährlich für die ME/CFS- Post-Covid-Syndrom-Forschung im Zeitraum von zehn Jahren. Insgesamt fließt damit eine halbe Milliarde Euro in diesen Bereich – ein wichtiger Schritt, um die Versorgung der Betroffenen zu verbessern und ihren Anliegen endlich das politische Gewicht zu geben, das sie verdienen.“

Dr. Lina Seitzl, Fachpolitikerin:

„Seit Jahren warten ME/CFS-Betroffene auf Heilung. Mit der Dekade gegen postinfektiöse Erkrankungen geben wir diesen Menschen und ihren Angehörigen endlich Hoffnung. Zehn Jahre investieren wir jährlich 50 Millionen Euro in die Erforschung von Long Covid und ME/CFS. Insgesamt steht eine halbe Milliarde Euro zur Verfügung, um endlich Therapien gegen diese Krankheiten entwickeln. Außerdem investieren wir 30,8 Millionen Euro bis 2029, um ein dringend benötigtes Forschungsprogramm zur Frauengesundheit zu starten. Diese Entscheidungen zeigen klar: Wir lassen Betroffene nicht allein“.

***
Text: SPD-Bundestagsfraktion

Das könnte Sie auch interessieren ...

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Messerverbotszonen Karneval Köln: Sicherheitskonzept oder schlechter Scherz?

Die Influenza ist keine harmlose Erkältung

In der süßen Falle: Was Sie über Zucker wissen sollten

Herbst-Graffiti oder -Chiffren

Bayern-Schock: In 275 Schulklassen in Bayern kein einziges Kind mit deutscher Muttersprache

Weihnachtsmarkt Magdeburg abgesagt - Staat kapituliert beim Thema Sicherheit

Deutschlands Energie- und Wirtschaftskrise: Warum grüne Ideale und Realität immer weiter auseinanderdriften

Sozialverband VdK: Große Mehrheit bei Civey-Umfrage: Alle sollen in die gesetzliche Rente einzahlen

Podcast: Hannover macht das! Folge 3: Obdach- und Wohnungslosigkeit

Schlagworte: #15.11.2025 #Aktuell #Bundeshaushalt 2026 #Long-Covid-Forschung #Nachrichten #News #Pflegeversicherung #Politik #Post-Covid-Syndrom-Forschung #SPD

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com