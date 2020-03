Stadt Braunschweig – Umwelt: Am 30. August beginnt das vierte STADTRADELN

Erstellt in

Braunschweig (NI) – Umwelt: Das STADTRADELN geht in eine neue Runde, und der Starttermin steht jetzt fest: Ab Sonntag, 30. August sammelt Braunschweig zum vierten Mal Radkilometer bei dieser bundesweiten Aktion. Damit beginnt der dreiwöchige Zeitraum auch in diesem Jahr am Tag der RadTour des ADFC.

Beim dritten STADTRADELN im vergangenen Jahr war Braunschweig erstmals „Millionenstadt“ geworden. 1.029.009 Kilometer legten die 5.113 Radfahrerinnen und Radfahrer auf ihren Zweirädern zurück. Damit erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr sowohl die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer (2018: 4.048) wie auch die gefahrene Gesamtstrecke (2018: 818.526 Kilometer). In Niedersachsen ließ Braunschweig erneut alle Kommunen bis auf die Region Hannover (mit über 9.300 Radelnden) hinter sich und landete bundesweit in der Gesamtwertung auf Platz 13.

Weitere Infos auf www.stadtradeln.de/braunschweig. Derzeit starten die Vorbereitungen für die diesjährige Aktion. Die Stadtverwaltung informiert, sobald Anmeldungen möglich sind.

