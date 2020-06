Stadt Cuxhaven – Neuer Termin für die telefonische Bürgersprechstunde

Stadt Cuxhaven – Über viele Wochen sind die Leitungen des Bürgertelefons jeden Montag in der Zeit zwischen 16 und 18 Uhr geöffnet.

Am kommenden Montag, 22. Juni, tritt in Niedersachsen eine neue Verordnung in Kraft. In der fünften Phase des Stufenplans wird es weitere Lockerungen in der Corona-Pandemie geben. Bei Fragen zur neuen Regelung stehen Ihnen wieder der Oberbürgermeister Uwe Santjer, die erste Stadträtin Andrea Pospich, die Dezernenten Petra Wüst und Martin Adamski sowie Pressesprecher Marcel Kolbenstetter telefonisch zur Verfügung. Ab 16 Uhr sind die Telefonleitungen wieder für zwei Stunden freigeschaltet. Unter der Rufnummer (0 47 21) 70 01 50 sind die Kolleginnen und Kollegen am Montag zu erreichen.

„Eine weitere Phase im Stufenplan bedeutet oftmals auch Nachfragen der Bürgerinnen und Bürger, denn eine Verordnung ist nicht immer einfach zu verstehen“, betont Oberbürgermeister Uwe Santjer, der sich mit seinem Team darauf freut, den Menschen bei ihren Fragen und Anliegen zu helfen. „Aber auch viele andere Themen beschäftigt die Cuxhavenerinnen und Cuxhavener. Daher ist das Themenfeld breit gefächert und auch Fragen, die sich nicht um die Corona-Pandemie drehen, sind natürlich erwünscht.“

Veränderung bei der telefonischen Bürgersprechstunde

In den vergangenen Wochen waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses jeden Montag – besonders bei Fragen zum Thema Corona-Pandemie – mit Rat und Tat in der Bürgersprechstunde für Sie da. Auch am kommenden Montag wird es noch einmal so sein. Ab Juli wird die telefonische Bürgersprechstunde dann aber etwas verändert. Immer am vierten Montag im Monat in der gewohnten Zeit von 16 bis 18 Uhr freuen sich die Kolleginnen und Kollegen im Rathaus dann auf Ihren Anruf und nette Gespräche. Die Stadt Cuxhaven wird die weiteren Termine frühzeitig über die Onlinekanäle der Stadt sowie in der lokalen Presse ankündigen.

Die Stadt Cuxhaven weist darauf hin, dass es aufgrund des hohen Aufkommens an Anrufen zu Wartezeiten kommen kann. Bitte haben Sie dafür Verständnis.

Das Team Cuxhaven freut sich auf nette Gespräche.

