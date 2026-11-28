Stadt Eisenach: Silvesterfeier ohne Böller – SILVESTER: FEIERN OHNE BÖLLERN – MIT LICHT, MUSIK UND GEMEINSCHAFT.
Während die Vorfreude auf die Weihnachtszeit wächst, laufen im Hintergrund bereits die Vorbereitungen für einen besonderen Jahreswechsel in Eisenach. Die Planungen für die große Silvesterparty auf dem Marktplatz nehmen zunehmend Gestalt an – und setzen dabei ein klares Zeichen für Sicherheit, Nachhaltigkeit und den Schutz der historischen Innenstadt.
Die von Oberbürgermeister Christoph Ihling angestoßene Veranstaltung wird gemeinsam mit der Schaustellerfamilie Hofmann-Jehn und der Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH organisiert. Ziel ist es, den Eisenachern sowie Gästen der Stadt eine attraktive, sichere und moderne Möglichkeit zu bieten, gemeinsam ins neue Jahr zu feiern.
Gesetzlich verankerten Mindestabstand einhalten
Ein zentraler Aspekt der Veranstaltung ist das konsequente Einhalten des gesetzlichen Böllerverbots in der Eisenacher Innenstadt. Die Veranstalter weisen ausdrücklich darauf hin, dass auf dem Veranstaltungsgelände kein mitgebrachtes Feuerwerk erlaubt sein wird. Dies entspricht nicht nur den Sicherheitsvorgaben, sondern schützt auch die historische Bausubstanz der Wartburgstadt.
Die Stadt Eisenach und die Berufsfeuerwehr Eisenach machen zudem darauf aufmerksam, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Seniorenheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden und Anlagen verboten ist. Als Mindestabstand sind 200 Meter einzuhalten. Diese Regelung ist nicht neu und dient dem Schutz von Menschen, Tieren und der einzigartigen Altstadt.
Erfahrungen der Berufsfeuerwehr aus den Silvesternächten
In dem Zusammenhang macht die Berufsfeuerwehr darauf aufmerksam, dass es in der Eisenacher Innenstadt sowie in anderen Städten mit historischer Bausubstanz in der Vergangenheit zum Teil verheerende Brandereignisse in der Silvesternacht gegeben hat. Neben Kleinbränden, die an Silvester zum Tagesgeschäft gehören, sind mehrfach Balkone in Brand geraten. In einigen Fällen sind auch Menschenleben in Gefahr gewesen, so bei einem brennenden Wohngebäude in der Marienstraße. In der Silvesternacht 2025/2026 hat ein Feuer ein Gebäude im Ortsteil Stedtfeld schwer beschädigt.
Ziel eines freiwilligen Verzichts auf Feuerwerk ist außerdem, den Rettungsdienst und die Notaufnahme zu entlasten, da es insbesondere in Zusammenhang mit übermäßigem Alkoholkonsum sowie nicht zugelassenem Feuerwerk oder unsachgemäß genutztem Feuerwerk immer wieder zu schweren Verletzungen kommt.
Lasershows als moderne Alternative
Die Besucher erwartet am 31. Dezember 2026 von 18 bis 2 Uhr ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie. Neben Musik und Unterhaltung durch einen DJ sorgen mehrere Lasershows für besondere Höhepunkte. Neu ist, dass eine erste Lasershow bereits am frühen Abend um 20.30 Uhr stattfinden soll. Damit erhalten auch Familien mit kleineren Kindern die Möglichkeit, das besondere Lichterlebnis zu genießen, ohne bis Mitternacht auf dem Marktplatz bleiben zu müssen. Zum Jahreswechsel bildet dann eine große, musikalisch inszenierte Lasershow den Höhepunkt des Abends.
Der Marktplatz wird stimmungsvoll illuminiert und in eine einzigartige Lichtkulisse verwandelt. Ein kleiner Wintermarkt lädt zum Verweilen ein und das beliebte Riesenrad bleibt aufgebaut. Es bietet einen besonderen Blick auf das festliche Geschehen.
Mit der Silvesterparty auf dem Marktplatz beschreitet Eisenach neue Wege und setzt auf ein modernes Veranstaltungsformat, das Sicherheit, Nachhaltigkeit und Gemeinschaft miteinander verbindet. Die Verantwortlichen sind überzeugt, dass die Mischung aus Musik, Lichtinszenierungen und winterlicher Atmosphäre einen stimmungsvollen Rahmen für den Start ins Jahr 2027 schaffen wird. Weitere Informationen gibt es hier: https://www.kulturcarre.de/eisenach/veranstaltungen/silvesterparty-auf-dem-marktplatz-eisenach-2026-57083.
***
Text: Stadtverwaltung Eisenach