Stadt Neuwied – Pflege unter Druck: Fachkräfte fehlen, Kosten steigen – Bürgermeister Peter Jung tauscht sich mit Seniorenbeirat und Pflegefachleuten über die Versorgung in Neuwied aus.
Fachkräftemangel, steigende Kosten und Unsicherheit über geplante gesetzliche Änderungen: Die Herausforderungen in der Pflege sind groß. Welche Folgen das für Pflegebedürftige, ihre Angehörigen und die Einrichtungen vor Ort hat, darüber informierte sich Bürgermeister Peter Jung bei einem Besuch des GSD Seniorenheims in Oberbieber. Gemeinsam mit der städtischen Seniorenbeauftragten Sandra Mette und Vertretern des Seniorenbeirats tauschte er sich mit der Geschäftsführung und Fachkräften der Einrichtung sowie des ambulanten Pflegedienstes aus.
Dabei wurde deutlich: Fachkräfte zu finden und zu halten, bleibt für die Einrichtungen schwierig. Auch die generalistische Ausbildung für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen hat die erhoffte Entlastung in den Pflegeheimen bislang nicht gebracht. Gleichzeitig steigen die finanziellen Belastungen für Einrichtungen und Pflegebedürftige. Eine gute Versorgung sicherzustellen und Pflege bezahlbar zu halten, wird damit zunehmend zur Herausforderung.
Sorgen bereiten den Fachleuten auch die möglichen Änderungen in der Pflege durch das geplante Pflegeneuordnungsgesetz. Im Gespräch ging es unter anderem um die Kurzzeit- und Verhinderungspflege sowie um Unterstützung und Beratung für Pflegebedürftige. Entscheidend sei, dass es nicht noch schwieriger werde, die benötigten Hilfen zu erhalten. Denn nicht jeder habe Angehörige, die bei Anträgen und der Organisation der Pflege helfen können.
„Pflege ist eine der großen sozialen Herausforderungen unserer Zeit. Wir müssen wissen, wo die Probleme im Alltag liegen und was politische Entscheidungen für die Menschen vor Ort bedeuten“, betonte Bürgermeister Peter Jung. „Deshalb ist mir der direkte Austausch mit denjenigen wichtig, die täglich Verantwortung in der Pflege übernehmen. Ihre Erfahrungen müssen auch bei politischen Entscheidungen auf Landes- und Bundesebene Gehör finden.“
Auch die Vorsitzenden des Seniorenbeirats, Brigitte Neumann und Stellvertreter Hans-Joachim Heckmann, machten deutlich, dass pflegebedürftige Menschen auf verlässliche Angebote und einen unkomplizierten Zugang zu Unterstützung angewiesen sind. Gerade Menschen ohne familiären Rückhalt dürften nicht allein gelassen werden.
An dem Gespräch beteiligten sich seitens des GSD Seniorenheims Geschäftsführer Dr. Christian Euteneuer, Geschäftsführungsassistentin Sabine Klein, Einrichtungsleiterin Eva Litz und die Leiterin der ambulanten Dienste, Olga Bätza.
Für die Stadt Neuwied soll der Besuch keine einmalige Bestandsaufnahme bleiben. Jung kündigte an, den Austausch mit Pflegeeinrichtungen, Fachkräften, dem Seniorenbeirat sowie Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen fortzusetzen. Die angesprochenen Probleme will die Stadt auch gegenüber der für die Pflegestrukturplanung zuständigen Kreisverwaltung sowie gegenüber Land und Bund deutlich machen. „Gute Pflege geht uns alle an“, unterstrich Seniorenbeauftragte Sandra Mette. „Deshalb müssen wir die Erfahrungen der Menschen ernst nehmen, die Pflege leisten oder auf sie angewiesen sind.“
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Text: Stadt Neuwied