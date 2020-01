Stadt Osnabrück – Eine Sockenparty für Flusi: Bilderbuchkino in der Stadtbibliothek Osnabrück im Februar

Stadt Osnabrück (NI) – Auch im Jahr 2020 findet im Kinder- und Jugendbereich der Stadtbibliothek Osnabrück monatlich ein Bilderbuchkino für Kinder ab drei Jahren unter dem Titel „Hör zu, schau her, mach mit!“ statt. Der Eintritt ist frei. Wer mit einer Kindergruppe kommen möchte, wird gebeten, sich vorab unter der Telefonnummer 0541/ 323-2299 anzumelden.

Am Donnerstag, 6. Februar, um 17 Uhr können die Kinder die Geschichte von Flusi erleben. „Eine Sockenparty für Flusi“ steigt in der Waschküche des Nachbarhauses, denn als die Waschmaschine kaputt ist, muss Majas Mutter bei einer benachbarten Freundin die Socken waschen. Und so reist Flusi, das liebenswerte Sockenmonster, in Majas Wäschekorb in eine fremde Waschküche. Ein aufregendes Abenteuer beginnt, das neben ein bisschen Angst auch echte Partystimmung aufkommen lässt.

