Stadt Wertheim – Gesundheitsschutz wegen Coronavirus hat jetzt oberste Priorität: Stadt ordnet weitreichende Maßnahmen an

Wertheim (BW) – Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, ordnet die Stadt Wertheim weitreichende Maßnahmen an.

„Der Gesundheitsschutz unserer Bürgerinnen und Bürger steht jetzt für uns an erster Stelle“, sagte Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez nach der ersten Sitzung des am Freitag eingesetzten Lenkungsstabs. „Es geht um die Unterbrechung möglicher Infektionsketten und um eine Verzögerung der Epidemie.“ Die dazu vom Lenkungsstab eingeleiteten Schritte betreffen die Bereiche Kita und Schule, Veranstaltungen, städtische Einrichtungen sowie den Dienstbetrieb der Stadtverwaltung. Sie gelten ab Dienstag, 17. März, zunächst für den Zeitraum bis 19. April.

Notfallbetreuung für Kita- und Schulkinder

Die Landesregierung hat am Freitag entschieden, dass Kindergärten und Schulen ab Dienstag, 17. März, bis nach den Osterferien geschlossen werden. Die Stadt richtet eine Notfallbetreuung ein für die Kinder von Eltern, die in sogenannten systemkritischen Bereichen arbeiten. Dazu gehören zum Beispiel Polizei, Rettungsdienste, Gesundheitswesen und Energieversorgung. Alle Informationen zur Notfallbetreuung hat die Stadtverwaltung in einer gesonderten Pressemitteilung zusammengestellt.

Städtische Einrichtungen

Das Gebot der Stunde lautet, soziale Kontakte auf das notwendige Maß zu reduzieren. Deshalb hat der Lenkungsstab der Stadtverwaltung entschieden, dass folgende öffentlichen Einrichtungen geschlossen werden: Musikschule, Volkshochschule, die drei Wertheimer Museen, Jugendhaus Soundcafé und Jugendtreff 114 sowie das Hallenbad. Die Stadtbücherei bleibt lediglich für die Medienausleihe geöffnet; alle Angebote mit Aufenthaltscharakter (Lesecafé, Bildschirmarbeitsplätze etc.) sind vorläufig eingestellt.

Veranstaltungen

Alle öffentlichen und privaten Veranstaltungen mit einer Teilnehmerzahl über 100 Teilnehmer werden untersagt. Eine entsprechende Allgemeinverfügung hierzu wird erfolgen. Damit ist auch entschieden, dass der Ostermarkt mit verkaufsoffenem Sonntag am ersten Aprilwochenende entfällt.

Dienstbetrieb der Stadtverwaltung

Die Arbeitsfähigkeit der Stadtverwaltung muss aufrechterhalten werden. Um jeder Ansteckungsgefahr vorzubeugen, bittet die Verwaltung alle Bürgerinnen und Bürger, ihre Anliegen telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen. Besuche im Rathaus und in weiteren Dienststellen (auch Gemeindesekretariate und Ortsverwaltungen) sollen auf das Unaufschiebbare beschränkt werden. Das Ordnungsamt ist für den Publikumsverkehr geschlossen. Hier sind Termine nur nach Vereinbarung möglich.

Verwaltungsintern werden Besprechungen und Zusammenkünfte auf die Anlässe beschränkt, die für den Dienstbetrieb sowie für den Sitzungsbetrieb des Gemeinderats und seiner Ausschüsse notwendig sind. Die Gemeinderatssitzung am 16. März findet statt.

Diese Regelungen gelten zunächst bis 19. April. Je nach Entwicklung der Corona-Epidemie und neuer Empfehlungen der Gesundheitsbehörden wird der Lenkungsstab der Stadtverwaltung bei Bedarf nachsteuern. Er tritt unter Leitung von Bürgermeister Stein zunächst täglich zusammen. Über neu zu ergreifende Maßnahmen wird die Verwaltung zeitnah informieren.

