Statement der CDU-Fraktion zu der von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Studie zur Fachkraftquote in Kitas

Statement der CDU-Fraktion zu der von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Studie zur Fachkraftquote in Kitas – zu der von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichten Studie zur Fachkraftquote in Kitas äußert sich CDU-Landtagsabgeordnete und Mitglied im Kultusausschuss Anna Bauseneick wie folgt:

 „Die Bertelsmann-Studie belegt, was die Praxis schon längst zeigt: der Fachkräftemangel an den Kitas ist dramatisch und Niedersachsen droht hier weiter zurückzufallen. Während die grüne Kultusministerin das Problem kleinredet und auf Zeit spielt, fehlt es an einer klaren Strategie zur Stärkung des Erzieherberufs. Als CDU wollen wir in die Qualität der frühkindlichen Bildung investieren und fordern deshalb eine vergütete, dualisierte Ausbildung für Erzieherinnen und Erzieher. So schaffen wir es, mehr junge Menschen für diesen Beruf zu begeistern und langfristig in unseren Kitas zu halten. Frühkindliche Bildung ist Fundament für die Zukunft – und dafür braucht es endlich Taten statt Ankündigungen.“

Text: Johanna Wallbaum, Stellvertretende Pressesprecherin CDU-Fraktion im Niedersächsischen Landtag

