Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Paul Schmidt/Rainer Kraft: Energiepolitik der Bundesregierung stößt bei AfD-Fraktion auf Kritik

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland-Politik

Paul Schmidt/Rainer Kraft: Energiepolitik der Bundesregierung stößt bei AfD-Fraktion auf Kritik – Mit einem offenen Brief kritisiert die Arbeitsgemeinschaft Kernkraft der AfD-Bundestagsfraktion die Energiepolitik der Bundesregierung. Der offene Brief appelliert an die drei zuständigen Minister Katharina Reiche (CDU), Carsten Schneider (SPD) und Dorothee Bär (CSU), den Rückbau der Kernkraftwerke zu stoppen. Dazu erklären der Sprecher der neuen Arbeitsgemeinschaft Kernkraft Paul Schmidt und der stellvertretende Sprecher Rainer Kraft:

„Wir fordern den sofortigen Stopp des Rückbaus der Kernkraftwerke, deren Reaktivierung und den Wiedereinstieg in Forschung und Entwicklung bei der Kerntechnik. Die Energiewende ist trotz vieler vollmundiger Versprechungen gescheitert. Jahrelang konnten wir in Deutschland ein Drittel unseres Strombedarfs mit günstigem Strom aus deutschen Kernkraftwerken decken. Dahin müssen wir zurück, wenn Deutschlands Wirtschaft eine Zukunft haben soll.

CBD Öl – Natur pur seit 5000 Jahren, für dein Wohlbefinden

Ministerin Reiche redet jetzt von Gaskraftwerken, um die Grundlast im Strombedarf zu decken. Wir hatten alles: Zuverlässige Kernkraftwerke, die im Betrieb praktisch kein CO2 erzeugt haben und verlässlich die erforderliche Grundlast im Strom bereitgestellt haben. Seit vielen Jahren werde unter dem Begriff Energiewende der trügerische Eindruck erweckt, dass in einem modernen Industrieland wie Deutschland Wind, Sonne und Wasserkraft den Energiebedarf decken könnten. Dieser deutsche Sonderweg ist undurchführbar und gerade dabei, zu scheitern.“

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Online-Seminar: „Kenne deinen Wert“ - Keine Angst vor Gehaltsverhandlungen im Landkreis Rotenburg (Wümme)

Klimabeirat Ratingen: Umstellung auf klimafreundliche Technologien

Sozialverband VdK: Nein zum Facharzttarif

Wahl Mittelrhein-Weinhoheiten, 07.11.2025

Bundesrat billigt Sondervermögen „Infrastruktur und Klimaneutralität“

Tag des Friedhofs in Stöcken - Friedhöfe: Mehr als Orte der ewigen Ruhe

Laternenfest 2025 im Großen Garten in Herrenhausen: mit Stelzenfiguren und Musikzügen durch den illuminierten Garten

Weihnachtszauber 2025 Potsdam

Oktoberkirmes auf den Saarterrassen vom 26. September bis 5. Oktober

René Springer (AfD): Masseneinwanderung bedroht Sozialstaat viel mehr als Betrugsfälle

Tiergartenfest Hannover: Kastanien und Eicheln für die Tierfütterung sammeln

Martin Sichert: US-Studie gibt Forderung der AfD-Bundestagsfraktion nach Abschaffung der Sommerzeit Recht

René Springer / Martin Reichardt (AfD): Das Kindergeld muss auf den Prüfstand

Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2026 am 22. März - AfD auch in RLP im Aufwind - Umfragen zeigen deutliche Zugewinne

Immunsystem natürlich stärken

Waldbaden / Shinrin Yoku - Mit allen Sinnen eintauchen in die heilsame Kraft der Natur

Schlagworte: #30.09.2025 #AfD #AfD-Bundestagsfraktion #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Arbeitsgemeinschaft Kernkraft #Bundesregierung #Carsten Schneider #CDU #CSU #Dorothee Bär #Energiepolitik #Energiepolitik der Bundesregierung #Katharina Reiche #Kernenergie #Kernkraftwerke #Nachrichten #News #Politik #SPD

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com