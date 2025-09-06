Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Steffen Kotré: AfD-Fraktion fordert realistische Energiepolitik, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Berlin, Deutschland-News, Politik

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-AfD-Alternative-für-Deutschland-Politik

Steffen Kotré: AfD-Fraktion fordert realistische Energiepolitik, um Versorgungssicherheit zu gewährleisten – Wie dem aktuellen Bericht der Bundesnetzagentur zu Stand und Entwicklung der Versorgungssicherheit im Bereich der Versorgung mit Elektrizität zu entnehmen ist, droht Deutschland ab dem Jahr 2035 eine erhebliche Lücke bei der Stromversorgung, wenn nicht zusätzliche steuerbare Kraftwerkskapazitäten aufgebaut werden. Laut dem Bericht müssen zwischen 22,4 Gigawatt (GW) im sogenannten Zielszenario und bis zu 35,5 GW im realistischeren Szenario einer verzögerten Energiewende zusätzlich bereitgestellt werden. Die aktuelle Kraftwerksstrategie der Bundesregierung reicht nach Einschätzung der Bundesnetzagentur nicht aus, um die Versorgungssicherheit in Deutschland dauerhaft zu gewährleisten.

Banner Kundengewinnung SEO Agentur Online Marketing Webdesign

Der stellvertretende Leiter des Arbeitskreises Wirtschaft und Energie der AfD-Fraktion im Bundestag, Steffen Kotré, teilt dazu mit:

„Der Abriss konventioneller Kraftwerke, der Atomausstieg und das voreilige Abschalten moderner Kohleanlagen waren historische Fehler. Deutschland hat sich in eine gefährliche Abhängigkeit von volatiler Wind- und Solarenergie manövriert, ohne ausreichend Backup-Kapazitäten vorzuhalten. Die Politik hat in den vergangenen Jahren einseitig auf einen ideologisch getriebenen Umbau der Energieversorgung gesetzt – ohne Rücksicht auf Versorgungssicherheit, Netzstabilität und Wirtschaftlichkeit. Das Ergebnis sehen wir jetzt schwarz auf weiß: Ab 2035 droht ein massiver Strommangel.

Wenn wir nicht umgehend handeln, gefährden wir unseren Industriestandort und riskieren dauerhaft steigende Strompreise sowie Blackout-Gefahren. Die Bundesregierung muss endlich realistische energiepolitische Entscheidungen treffen: Wir brauchen neue grundlastfähige Kraftwerke, eine verlängerte Nutzung bestehender Anlagen und eine ehrliche Diskussion über alle verfügbaren Energiequellen – einschließlich der Rolle von günstigem russischen Erdgas und Kernkraftwerken – ohne ideologische Scheuklappen. Die Bundesregierung hat unser Land energiepolitisch in die Sackgasse geführt. Eine sichere, bezahlbare und realistische Energiepolitik gibt es nur mit der AfD-Fraktion.“

Banner Seo-Agentur - In 60 Sekunden auf Seite 1 bei Google

***
Text: Pressestelle der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag

Das könnte Sie auch interessieren ...

Statement der CDU-Fraktion zu dem Vorfall in Friedland

Verstecktes Tierleid: Wie ungeborene Kälber und andere Tiere für Schnelltests leiden und sterben müssen und kaum einer weiß das!

Housing First Hamburg wird dauerhaft weitergeführt - Wohnungen für obdachlose Menschen

Randale in Eisdiele am Oberen Anger in Hof (Bayern): 3 Syrer schlagen auf Besitzer und dessen 10-jährige Tochter ein

Aktuelle Infratest-dimap-Umfrage: AfD in Sachsen-Anhalt bei 39 Prozent - CDU rutscht deutlich ab

Flohmarkt in Neuwieder Innenstadt am 20. September

Bundeskabinett beschließt Zweites Betriebsrentenstärkungsgesetz - Philippi begrüßt Stärkung der betrieblichen Altersversorgung

Tödlicher Zugunfall Friedland: 16-jähriges Mädchen vom Iraker vor Zug gestoßen

Antikriegstag 2025 - Über 200 Aktionen in ganz Deutschland geplant

Alzheimer heilen: Wie eine neue Therapie Hoffnung weckt

10 Jahre "Wir schaffen das" - phoenix erinnert an Merkels historischen Satz und seine Folgen

Tierschutzfest Tierheim Süderstraße am 5. Oktober 2025 in Hamburg

Bad Füssing: Thermalwasser-Therapie für ein Leben mit weniger Schmerzen

Führung und Vortrag im Museum Viadrina Frankfurt (Oder)

VIER PFOTEN: Wiesenhof - Antibiotikaresistente Keime - Gefahr durch Antibiotika in Geflügelmast

Moonwalk reloaded - "Michael Jackson Tribute Live Experience" jetzt auf Tour!

Schlagworte: #06.09.2025 #AfD #AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag #Aktuell #Alternative für Deutschland #Bericht der Bundesnetzagentur #Bundesnetzagentur #Elektrizität #grundlastfähige Kraftwerke #Kraftwerksstrategie der Bundesregierung #Nachrichten #News #Politik #realistische Energiepolitik #realistische energiepolitische Entscheidungen #steigende Strompreise #Strommangel #Versorgungssicherheit #Versorgungssicherheit in Deutschland

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com