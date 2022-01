Trier – Kinder und Jugendliche programmieren Roboter für Alltagseinsätze

Trier – (pe) Die neuen Aufgaben zur Saison 2022 der World Robot Olympiad (WRO) sind veröffentlicht: Bei dem Oberthema lautet „My Robot, my Friend“ geht es um Roboter im täglichen Leben.

Die World Robot Olympiad (WRO) ist ein internationaler Wettbewerb, der Kinder und Jugendliche von acht bis 19 Jahren für naturwissenschaftlich-technische Themen begeistern will.

Die Roboter-Saison 2022 wird vor allem mit Präsenzwettbewerben geplant. Mit Blick auf Corona sind aber mögliche Ersatzformate verfügbar. In Trier findet der Regionalentscheid für die World Robot Olympiad in der Wettbewerbskategorie RoboMission am 14. Mai im städtischen Bildungs- und Medienzentrum (Palais Walderdorff) statt. Die Anmeldung ist noch bis 31. März möglich: www.worldrobotolympiad.de.

In der Wettbewerbskategorie RoboMission bauen und programmieren die Teams einen Roboter, der Aufgaben lösen muss. Je Altersklasse gibt es drei unterschiedlich schwierige Parcours mit Aufgaben zum aktuellen Oberthema. Die alltagsnahen Schwerpunkte der drei Altersklassen sind „Mein Gartenroboter“, „Mein Rettungsroboter“ und „Mein Pflegeroboter“. Bei diesem Wettbewerb können sich Teams für das Deutschlandfinale am 17./ 18. September in Chemnitz qualifizieren. Dort geht es um die Teilnahme beim Weltfinale vom 17. bis 19. November in Dortmund.

Presseamt Trier