Posted in

Trier – Verkehr: (kig) Wegen Baumpflegearbeiten an den Barbarathermen kommt es am Freitag, 4. Februar, zu Verkehrsbehinderungen in der Südallee.

Im Abschnitt zwischen der Bäderstraße und der Friedrich-Wilhelm-Straße wird der rechte Fahrstreifen gesperrt.

Der Gehweg ist an diesem Tag ebenfalls gesperrt.

Die Umleitung verläuft über den Fußgängersteg in den Barbarathermen.

***

Presseamt Trier