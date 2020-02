Tübingen – Frau in einer Gaststätte in der Pfleghofstraße unsittlich berührt

Erstellt in

Tübingen (BW) – Am Samstagmorgen, um 02.40 Uhr, ist es in einer Gaststätte in der Pfleghofstraße zu einer sexuellen Belästigung gekommen.

Eine 19 -Jährige ging eine Treppe nach oben, um in den Schankraum zu gelangen.

Hier kam ihr ein 28-jähriger Mann entgegen und fasste ihr unvermittelt in den Schritt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme versuchte der Tatverdächtige mehrfach zu flüchten, woraufhin er zur Durchführung weiterer Maßnahmen zum Polizeirevier Tübingen verbracht wurde.

Da er deutlich alkoholisiert und aufgrund seines Verhaltens mit weiteren Störungen zu rechnen war, musste er den Rest der Nacht in einer Zelle verbringen. Er gelangt wegen sexueller Belästigung zur Anzeige.

Polizeipräsidium Reutlingen