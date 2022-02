Koblenz – Hinweis auf mehrere Demos am Wochenende in Koblenz

Bei der städtischen Versammlungsbehörde sind mehrere Anmeldungen für Versammlungen und Demonstrationszüge für das bevorstehende Wochenende eingegangen.

Koblenz – Eine Versammlung mit anschließendem Aufzug unter dem Motto „Aufeinander zugehen, miteinander reden“ findet am Samstag, 05.02.2022 ab 16:00 Uhr am Deutschen Eck statt.

Nach der Begrüßung der Teilnehmenden startet der Aufzuges gegen 16:15 Uhr. Er führt über die Danziger Freiheit, Kastorhof, Am alten Hospital, Auf der Danne, Florinsmarkt, Burgstraße, An der Moselbrücke, Balduinbrücke, Brenderweg, Straßburger Straße, Neuendorfer Straße, Hochstraße, Nauweg, Plankenweg, Herberichstraße, Brenderweg, Balduinbrücke, An der Moselbrücke, Hohenfelder Straße, Altengraben, Am Plan, Entenpfuhl, Firmungsstraße, Rheinstraße, Konrad-Adenauer-Ufer zurück zum Deutschen Eck.

Gegen 19:30 Uhr wird am Deutsche Eck die Abschlusskundgebung erfolgen.

Gegen 20:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Eine stationäre Versammlung unter dem Motto „Koblenz solidarisch in der Pandemie“ findet am Samstag, 05.02.2022 ab 18:00 Uhr auf dem Clemensplatz statt.

Hier erfolgt ein Redebeitrag mit anschließendem stillen Gedenken.

Gegen 20:00 Uhr Beendigung und Auflösung der Versammlung.

Am Sonntag, 06.02.2022 gibt es eine Versammlung mit anschließendem Aufzug unter dem Motto: „Freie Impfentscheidung“.

Ab 15:00 Uhr werden die Teilnehmenden am Josef-Görres-Platz begrüßt. Nach der Auftaktkundgebung beginnt gegen 15:15 Uhr der Aufzug ausgehend vom Josef-Görres-Platz über die Rheinstraße, Konrad-Adenauer-Ufer, Deutsches Eck (Zwischenkundgebung 5-10 min), Peter-Altmeier-Ufer, Kornpfortstraße, Auf der Danne, Florinsmarkt, Mehlgasse, An der Liebfrauenkirche, Münzplatz (Zwischenkundgebung 5-10 min), Marktstraße, Am Plan (Zwischenkundgebung 5-10 min), Entenpfuhl, Firmungsstraße, Jesuitenplatz (Zwischenkundgebung 5-10 min), Firmungsstraße zurück zum Josef-Görres-Platz.

Gegen 16:45 Uhr findet dort eine Abschlusskundgebung statt und gegen 17:00 Uhr endet die Versammlung und löst sich auf.

***

Stadt Koblenz