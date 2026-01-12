Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Mannheim beflügelt – Klaviermusik im Börsensaal

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Baden-Württemberg, Buntes, Deutschland-News, Events, Kunst und Kultur, Mannheim, Themen und Tipps A - R

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Mannheim

Mannheim beflügeltKlaviermusik im Börsensaal – Unter dem Titel „Mannheim beflügelt“ laden die Klavierklassen der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim sowie der Städtischen Musikschule Mannheim zu einem gemeinsamen Konzertabend ein. Das Konzert findet am

Samstag, den 17. Januar 2026, von 19.00 bis ca. 21.00 Uhr
im Börsensaal der Musikschule Mannheim (E4, 14, 68159 Mannheim) statt.

Auf dem Programm stehen Klavierwerke aus unterschiedlichsten Stilepochen – von der klassischen Tradition bis hin zu moderneren Klangwelten. Studierende und fortgeschrittene Schülerinnen und Schüler präsentieren ein abwechslungsreiches Repertoire. Das gemeinsame Konzert unterstreicht die enge Zusammenarbeit der beiden renommierten Ausbildungseinrichtungen und bietet einen vielseitigen Klavierabend in besonderer Atmosphäre.

Der Eintritt ist frei.

Wellness- und Entspannungsmusik

***
Text: Stadt Mannheim

Das könnte Sie auch interessieren ...

Mehr als 17.000 Insolvenzen 2025: Jeden Tag 48 Firmen vor dem Aus – Wirtschaft dramatisch in Schieflage

Winternothilfe für obdachlose Menschen in Hannover aufgrund der Extremwetterlage ausgeweitet

Gewaltig – Ein bewegender Text über Verlust, Trauer und Hoffnung im Licht

Neue Studie: Käse senkt Demenzrisiko

Alice Weidel: Gescheiterte Wirtschaftswende – Merz gesteht Wirkungslosigkeit „aller bisherigen Entscheidungen“

Sozialverband VDK: Mehr Gerechtigkeit bei Facharztbesuchen: Termingarantie für alle Patienten

Offene Gartenpforte Hamm 2026 – Grüne Vielfalt und Inspiration geboten

Polterabend 2026: DJ GerreG zeigt neue Trends für moderne Hochzeitsfeiern

Dank an unsere Leserinnen und Leser – Rückblick auf ein bewegtes Jahr und beste Wünsche für 2026

Vorsorge für Senioren und Seniorinnen: Welche Check-ups Sie einplanen sollten

Neujahrsempfang für alle Bremerinnen und Bremer

Sozialverband VdK fordert Entlastung bei CO₂-Bepreisung: Menschen mit geringem Einkommen stärker belastet

Deutschlandwetter 2025

Brot statt Böller: Freude teilen zu Silvester

Leistungskürzen im Gesundheitsbereich - Martin Sichert (AfD): Wer Gesundheitsleistungen weiter kürzt, legt die Axt an den sozialen Frieden

Mitmenschlichkeit und Barmherzigkeit für alle Ortskräfte aus Afghanistan! … und das nicht nur zur Weihnachtszeit

Schlagworte: #12.01.2026 #Aktuell #Börsensaal #Klaviermusik #Klaviermusik im Börsensaal #Konzertabend #Mannheim beflügelt #Nachrichten #News #Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Mannheim #Städtische Musikschule Mannheim #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com