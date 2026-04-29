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VIER PFOTEN warnt vor Hundehaaren als Nistmaterial

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VIER PFOTEN warnt vor Hundehaaren als NistmaterialHamburg, 29. April 2026 – In der Nestbausaison hält sich hartnäckig ein gut gemeinter Tipp: ausgekämmte Hundehaare in der Natur auszulegen, um Vögel beim Nestbau zu unterstützen. Was harmlos klingt, kann für Jungvögel jedoch ernsthafte gesundheitliche Risiken bergen. Die VIER PFOTEN Wildtierexpertin Eva Lindenschmidt warnt vor dieser Praxis.

„Hundehaare werden oft als weiches, natürliches Nistmaterial dargestellt“, erklärt Eva Lindenschmidt. „Tatsächlich können sie für Küken giftig oder sogar lebensgefährlich sein.“

Warum Hundehaare problematisch sind

Ein zentrales Problem sind Rückstände im Fell von Haustieren. Viele Hunde werden regelmäßig mit Spot‑on‑Präparaten gegen Zecken oder Flöhe behandelt. Diese enthalten Insektizide, die für ausgewachsene Hunde in der Regel unbedenklich sind – für die empfindlichen Jungvögel jedoch ein ernsthaftes Gesundheitsrisiko darstellen können.

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Die größten Risiken im Überblick:

  • Giftstoffe im Fell: Rückstände von Spot‑on‑Präparaten, Shampoos oder Medikamenten können über Hautkontakt oder beim Füttern aufgenommen werden.
  • Gesundheitsschäden für Küken: Möglich sind Hautreizungen, Entwicklungsstörungen oder Vergiftungen.
  • Strangulationsgefahr: Lange Hundehaare können sich um Beine, Flügel oder Krallen wickeln und schwere Verletzungen verursachen.

„Besonders lange oder gebündelte Haare können für Jungvögel zur echten Falle werden“, so Lindenschmidt. „Im schlimmsten Fall führt das zu schweren Verletzungen oder sogar zum Tod.“

So lassen sich Vögel artgemäß unterstützen

Wer heimischen Vögeln helfen möchte, sollte auf natürliche, unbehandelte Materialien setzen oder der Natur schlicht Raum lassen. Geeignet sind zum Beispiel:

  • kurze, trockene Grashalme
  • kleine Zweige und Reisig
  • Moos oder einzelne Federn, sofern sie natürlich vorkommen
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Am wirkungsvollsten ist ein naturnah belassener Garten. Hohe Gräser, Sträucher und Laub bieten nicht nur geeignetes Nistmaterial, sondern auch Nahrung und geschützte Rückzugsorte.

Fazit

So gut die Absicht auch ist: Ausgekämmte Hundehaare gehören nicht in die Natur. „Der Wunsch zu helfen ist verständlich“, sagt Eva Lindenschmidt. „Doch beim Vogelschutz gilt oft: weniger Eingriff, mehr Nutzen.“

***
Text: VIER PFOTEN – Stiftung für Tierschutz

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