Holger Korsten von hunde-erziehung24.com verurteilt das Aussetzen von Haustieren auf das Schärfste!

Hamburg, 31.08.2024 – Aussetzen von Haustieren: Holger Korsten, erfahrener Hunde- und Menschencoach sowie Gründer von hunde-erziehung24.com, verurteilt das herzlose Aussetzen von Haustieren auf das Schärfste und ruft alle Tierbesitzer dazu auf, ihre Verantwortung ernst zu nehmen. Angesichts einer tief bewegenden Geschichte, die derzeit in den sozialen Medien verbreitet wird, will Korsten die schweren emotionalen und psychischen Folgen hervorheben, die das Aussetzen eines Haustieres für das Tier haben kann.

Die herzzerreißende Geschichte können und sollten Sie hier lesen: www.hunde-erziehung24.com/ein-herzzerreissender-brief-eines-verlassenen-hundes-die-tragoedie-der-treue.

Eine Geschichte, die aus der Perspektive eines ausgesetzten Hundes erzählt wird, hat kürzlich zahlreiche Menschen erschüttert. Der Brief beschreibt die bedingungslose Liebe und das grenzenlose Vertrauen, das ein Hund seinen Menschen entgegenbringt – selbst dann, wenn er allein und hilflos an einer Parkbank zurückgelassen wird. Für Korsten ist dieser Brief nicht nur eine traurige Geschichte, sondern ein Weckruf: Das Aussetzen eines Haustieres ist nicht nur grausam, es ist ein Verrat an der tiefen Bindung, die ein Tier seinem Menschen entgegenbringt.

„Das Aussetzen von Haustieren ist eine abscheuliche Tat, die auf das Schärfste verurteilt werden muss. Hunde sind keine Gegenstände, die man einfach wegwirft, wenn sie unbequem werden. Sie sind Lebewesen mit Gefühlen, die uns ihr Herz und ihre Treue schenken. Sie verdienen nichts weniger als unsere unerschütterliche Liebe und Fürsorge – bis zum letzten Atemzug,“ erklärt Korsten eindringlich. „Als Hunde- und Menschencoach sehe ich jeden Tag, wie stark die Verbindung zwischen Mensch und Hund sein kann. Diese Beziehung zu verraten, indem man ein Tier aussetzt, ist unverzeihlich.“

Mit seinem Unternehmen hunde-erziehung24.com setzt sich Korsten dafür ein, dass Verhaltensprobleme bei Hunden nicht zu solchen extremen Maßnahmen führen müssen. Seine einzigartige Methode der Hundeerziehung, die auf der Kommunikation in der „Hundesprache“ basiert, ermöglicht es, „die meisten Probleme innerhalb von 15 bis 45 Minuten für immer zu lösen,“ betont Korsten. „Das zeigt, dass viele Probleme zwischen Hund und Mensch Missverständnisse sind, die leicht behoben werden können – wenn man bereit ist, sich auf den Hund einzulassen.“

Holger Korsten fordert alle Hundebesitzer eindringlich auf, sich ihrer Verantwortung bewusst zu werden und ihren Hunden die Liebe, Aufmerksamkeit und Geborgenheit zu geben, die sie verdienen. „Ein Hund vertraut uns sein Leben an. Dieses Vertrauen zu missbrauchen und einen Hund auszusetzen, ist nicht nur unmenschlich – es ist herzlos und falsch!“

Für weitere Informationen über die innovative Methode von Holger Korsten und hunde-erziehung24.com oder um ein Interview zu vereinbaren, besuchen Sie www.hunde-erziehung24.com oder kontaktieren Sie ihn direkt unter:

Telefon: 04186 8958 684

E-Mail: kontakt [AT] hunde-erziehung24.com

Über hunde-erziehung24.com

Holger Korsten ist Hunde- und Menschencoach und Gründer von hunde-erziehung24.com. Mit seiner einzigartigen Methode der Hundeerziehung, die auf der Kommunikation in der Hundesprache basiert, hilft er Hundebesitzern, Verhaltensprobleme schnell und dauerhaft zu lösen. Holger Korsten hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Beziehung zwischen Mensch und Hund zu stärken und eine harmonische, respektvolle Verbindung aufzubauen.

***

Bild & Text: Holger Korsten – Hunde- und Menschencoach