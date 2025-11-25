Weihnachtsmarkt Brandenburg 2025 lockt in die festlich funkelnde Stadt – Mit dem Einschalten der großen Weihnachtstanne im Stadtzentrum ist traditionell am Montag nach dem Totensonntag der Start des Weihnachtsmarktes auf dem Neustädtischen Markt in Szene gesetzt worden.
44 Stände, darunter vier Fahrgeschäfte, laden zum Vergnügen und Verweilen ein, warten beispielsweise mit Glühwein, Eierpunkt und heißer Schokolade, mit Gegrilltem, Gekochtem und Gebackenem auf.
Prägend für die Atmosphäre sind wieder die Feuerstellen, die Weihnachtsbühne und die 15 x 15 Meter große Kunstbahn für Schlittschuhläufer – und natürlich die stimmungsvolle Beleuchtung und Ausgestaltung. Die zieht sich letztlich durch Alt- und Neustadt, sodass auch die Wege zu den Geschäften oder nach Hause festlich geschmückt und erhellt sind.
Zum Einsatz kommen in der Bäcker- und Ritterstraße 24 leuchtende Schmuckelemente, ebenso viele am Altstädtischen Markt und in der Plauerstraße, 32 Elemente entlang der Rathenower Straße und Am Parduin. 6 LED-Elemente sind auf der Jahrtausendbrücke installiert, 20 in der Hauptstraße, wozu sich dieses Jahr wieder die sieben strahlend schönen Überspannungen über dem Fahrdraht der Straßenbahn gesellen – voraussichtlich zum Ende dieser Woche. 22 LED-Elemente kommen außerdem in der Steinstraße zum Einsatz und eine Weihnachtsbaumbeleuchtung schließlich noch auf dem Altstädtischen Markt, wenn der Baum am 25. November aufgestellt ist. Er wird am zweiten Adventswochenende, 5. bis 7. Dezember 2025, strahlender Mittelpunkt des „Weihnachtszaubers Altstadt“ sein.
In der Neustadt hat der Weihnachtsmarkt bis zum 30. Dezember 2025 (außer 24.+25.12.) geöffnet und zwar von Montag bis Donnerstag von 11:00 Uhr bis 20:00 Uhr, freitags und samstags von 11:00 Uhr bis 21:00 Uhr sowie am Sonntag von 12:00 Uhr bis 20:00 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Tipp: Zur offiziellen und ebenso traditionellen Eröffnung des Weihnachtsmarktes am Samstag vor dem ersten Advent kommt der mit Gaben bepackte Weihnachtsmann mit der geschmückten Traditionsstraßenbahn gegen 16:00 Uhr.
***
Text: Stadt Brandenburg an der Havel