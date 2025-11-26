Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Buntes, Deutschland-News, Events, Gesellschaft, Kunst und Kultur, Nordrhein-Westfalen, Themen und Tipps A - R, Themen und Tipps S - Z, Verbraucher-Tipps, Weihnachtsmärkte

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-Weihnachtsmarkt-Weihnachtszauber-Wintermarkt-Christkindmarkt-Winterzauber-Weihnachten

Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd – Mit Stimme, Lichterglanz und Weihnachtszauber – Ein Abend zum Mitsingen und Genießen.

Soest. Nach mehreren Jahren Pause ist das öffentliche Weihnachtssingen wieder Bestandteil der vorweihnachtlichen Veranstaltungen in Soest. Am Donnerstag, 04. Dezember, um 17:30 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste herzlich auf den Petrikirchhof Süd eingeladen, um gemeinsam stimmungsvolle Weihnachtslieder zu singen und die besinnliche Stimmung der Adventszeit zu genießen. Die Liedtexte werden per Projektor auf die Grünsandsteinmauer der ehrwürdigen Petrikirche projiziert, sodass alle Anwesenden problemlos mitsingen können – ob allein, mit Familie oder in Gruppen. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, inmitten des vorweihnachtlichen Trubels einen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit zu erleben.

Die Veranstalter freuen sich darauf, mit dieser traditionellen Veranstaltung wieder einen stimmungsvollen Höhepunkt der Adventszeit zu setzen. Im Anschluss lädt der Soester Weihnachtsmarkt mit seinen liebevoll geschmückten Ständen, kulinarischen Spezialitäten und weihnachtlichen Geschenkideen zu einem gemütlichen Bummel ein – ideal, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.

DJ GerreG Hochzeits- und Event DJ

Weitere Informationen zum Soester Weihnachtsmarkt: Wirtschaft und Marketing Soest GmbH, Teichsmühlengasse 3, 59494 Soest Tel. 02921/1036110 wi********@***st.de  www.soester-weihnachtsmarkt.de

***
Text: Wirtschaft & Marketing Soest GmbH

Das könnte Sie auch interessieren ...

Kulturmarkt in der Fruchthalle Kaiserslautern - Mode, Kunst und Handwerk ab dem 27. November

Gendern spaltet das Land - warum immer mehr Menschen genug davon haben

Weihnachtsmarkt Hannover 2025 in der Altstadt startet am Montag

Christina Baum (AfD): Impfschäden durch Corona-Impfstoffe endlich anerkennen

Bundesverfassungsgericht erklärt § 217 StGB für verfassungswidrig - Was das für die Sterbehilfe bedeutet

Selbstbestimmtes Sterben: Wie Deutschland über Sterbehilfe und assistierten Suizid diskutiert

Erster Nachtfrost: Mitternachtsbus in Hamburg bringt nachts heiße Getränke für obdachlose Menschen

Orange Day 2025 Rotenburg (Wümme) - Viele Aktionen und Veranstaltungen im Landkreis

Der Wortbruch-Kanzler: Welche Wahlversprechen Friedrich Merz nach der Wahl gebrochen hat

Gemeinsam gegen Einsamkeit in Ratingen - Stadt lädt zu Veranstaltung in der Stadthalle ein

Gesundheitsminister Philippi begrüßt Entscheidung des Bundestages zu Lachgas und K.O.-Tropfen

Habeck-Film JETZT. WOHIN.: 75.000 Euro Förderung - Vetternwirtschaft?

Weihnachtsmarkt Laubach 2025: Weihnachtszauber in Oberhessen

Magdeburger Weihnachtsmarkt findet nun doch statt - Sicherheitsstreit beigelegt

31-jähriger Syrer greift Passanten in Dresden an - Frau und Kleinkind verletzt

Gefühle verstehen - Heilung ermöglichen: Ankerland-Filmcafé zeigt „Alles steht Kopf“

Schlagworte: #26.11.2025 #Aktuell #Nachrichten #News #Petrikirchhof Süd #Soest #Soester Weihnachtsmarkt #Veranstaltungen #Veranstaltungshinweis #Veranstaltungshinweise #Veranstaltungstipps #Weihnachtsmarkt #Weihnachtsmarkt Soest #Weihnachtssingen #Wirtschaft & Marketing Soest GmbH

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com