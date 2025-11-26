Weihnachtsmarkt Soest & Öffentliches Weihnachtssingen auf dem Petrikirchhof Süd – Mit Stimme, Lichterglanz und Weihnachtszauber – Ein Abend zum Mitsingen und Genießen.
Soest. Nach mehreren Jahren Pause ist das öffentliche Weihnachtssingen wieder Bestandteil der vorweihnachtlichen Veranstaltungen in Soest. Am Donnerstag, 04. Dezember, um 17:30 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste herzlich auf den Petrikirchhof Süd eingeladen, um gemeinsam stimmungsvolle Weihnachtslieder zu singen und die besinnliche Stimmung der Adventszeit zu genießen. Die Liedtexte werden per Projektor auf die Grünsandsteinmauer der ehrwürdigen Petrikirche projiziert, sodass alle Anwesenden problemlos mitsingen können – ob allein, mit Familie oder in Gruppen. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, inmitten des vorweihnachtlichen Trubels einen Moment der Ruhe und Besinnlichkeit zu erleben.
Die Veranstalter freuen sich darauf, mit dieser traditionellen Veranstaltung wieder einen stimmungsvollen Höhepunkt der Adventszeit zu setzen. Im Anschluss lädt der Soester Weihnachtsmarkt mit seinen liebevoll geschmückten Ständen, kulinarischen Spezialitäten und weihnachtlichen Geschenkideen zu einem gemütlichen Bummel ein – ideal, um den Abend entspannt ausklingen zu lassen.
Weitere Informationen zum Soester Weihnachtsmarkt: Wirtschaft und Marketing Soest GmbH, Teichsmühlengasse 3, 59494 Soest Tel. 02921/1036110 wi********@***st.de www.soester-weihnachtsmarkt.de
Text: Wirtschaft & Marketing Soest GmbH