Sebastian Münzenmaier (AfD) wettert gegen Altparteien: „Es wird Zeit für einen dringenden Politikwechsel!“

Nach dem schockierenden Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt, bei dem ein Mann aus Saudi-Arabien mit einem Auto in und durch eine Menschenmenge raste, meldete sich der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der AfD, Sebastian Münzenmaier, auf der Plattform X (ehemals Twitter) mit einer wütenden Videobotschaft zu Wort. Darin erhebt er schwere Vorwürfe gegen die Bundesregierung und die Sicherheitsbehörden.

An alle Altparteienpolitiker: Spart euch endlich eure immergleichen Beileids-Phrasen. Die Menschen wollen endlich wieder Sicherheit in diesem Land!#Magdeburg pic.twitter.com/I2t9HfiwTH — Sebastian Münzenmaier, MdB (@S_Muenzenmaier) December 21, 2024

Kritik an Sicherheitsbehörden und Regierung

Münzenmaier beginnt seine Rede mit der Information, dass der Täter von Magdeburg seine Tat anscheinend bereits auf Twitter angekündigt habe und die Behörden dennoch nicht eingegriffen hätten. „Die Behörden waren gewarnt“, betont Münzenmaier und macht klar, dass er die Reaktionen der Politik auf solche Ereignisse für völlig unzureichend hält.

Besonders scharf richtet er sich gegen prominente Politiker wie Friedrich Merz, Olaf Scholz und Nancy Faeser: „Ich muss es ganz deutlich sagen – ich kann eure Scheiße nicht mehr hören.“

Fokus auf vermeintliche Fehlprioritäten

Im weiteren Verlauf seines Statements prangert Münzenmaier an, dass in Deutschland seiner Meinung nach die Prioritäten falsch gesetzt würden. Er kritisiert, dass „normale Menschen“ wegen Kleinigkeiten wie dem Posten von „Schwachkopf-Memes“ im Internet Strafanzeigen und Hausdurchsuchungen erleben würden, während echte Attentäter offenbar unbehelligt blieben. „Es reicht endgültig!“ lautet sein Fazit.

Forderung nach einem Politikwechsel

Abschließend fordert Münzenmaier einen radikalen Kurswechsel in der deutschen Politik. „Diese Leute haben in Deutschland nichts verloren. Sie müssen raus!“ lautet seine Forderung. Nach seiner Ansicht sei es längst überfällig, die Sicherheit der Bürger in den Mittelpunkt zu stellen und illegale oder gewaltbereite Personen konsequent des Landes zu verweisen.

Sebastian Münzenmaier: Ein profilierter AfD-Politiker

Sebastian Münzenmaier ist seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages und bekleidet seit 2023 das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der AfD-Bundestagsfraktion. Er wurde kürzlich mit großer Mehrheit zum Spitzenkandidaten der AfD Rheinland-Pfalz für die bevorstehende Bundestagswahl gewählt. Als einer der prominentesten Köpfe der Partei steht er häufig im Fokus politischer Debatten.

Kontroverse Reaktionen

Die Aussagen Münzenmaiers dürften erneut für heftige Diskussionen sorgen. Während seine Unterstützer die klare Kante in der Sicherheitsdebatte begrüßen, werfen Kritiker der AfD populistische Instrumentalisierung eines tragischen Ereignisses vor (hk).