Neuwied: Weihnachtszauber in der Neuwieder Innenstadt

Posted in

Weihnachtszauber in der Neuwieder Innenstadt, Neuwied – „Erweiterte Realität“ bringt außergewöhnliches Weihnachtserlebnis

Einmal den Weihnachtsmann und seine Rentiere treffen: Das dürfte wohl auf dem Wunschzettel vieler Kinder stehen. In der Neuwieder Innenstadt kann dieser Traum im Dezember nun Wirklichkeit werden. Seit kurzem befinden sich dort an fünf verschiedenen Standorten versteckte Weihnachtswelten, die Passanten mithilfe ihres Smartphones oder Tablets und der kostenfreien App „3DQR Plus“ erleben können.

Das Entdecken ist ganz einfach: Wer einen der QR-Codes in der Innenstadt findet, kann diesen mit der App einscannen. Die App schafft eine sogenannte Augmented Reality, also eine „erweiterte Realität“, und kombiniert die reale Umgebung mit künstlichen Elementen – in diesem Fall weihnachtlichen Szenen. Da dreht dann mal der Weihnachtsmann mit seinem fliegenden Schlitten ein Ründchen über den Knuspermarkt oder es öffnet sich ein geheimnisvolles Portal, hinter dem sich eine kleine, verschneite Landschaft verbirgt.

Einigen Neuwiederinnen und Neuwiedern dürfte das Projekt des Citymanagements bekannt vorkommen. Bereits im letzten Jahr bevölkerten Dinosaurier die Neuwieder Innenstadt. Passend zur kalten Jahreszeit und zum Knuspermarkt verstecken sich nun unter dem Motto „Boah, Tannenbaum“ in der Neuwieder Innenstadt außergewöhnliche Weihnachtsszenen und machen den Besuch zu einem einmaligen Erlebnis. Das ist nicht nur für Passanten schön anzusehen, sondern unterstützt auch die vielfältigen Maßnahmen des Citymanagements, die Neuwieder Innenstadt zu beleben. „Die Weihnachtswelten zeigen, wie lebendig und vielfältig unsere Innenstadt ist“, erläutert Citymanagerin Michaela Ullrich. „Sie laden Groß und Klein ein, gemeinsam die Weihnachtszeit zu genießen und stärken gleichzeitig den Einzelhandel, der für das Herzstück unserer Stadt so wichtig ist.“

***

Bild: © 3DQR/Ulf Steffenfauseweh

Text: Stadt Neuwied