Stadt Hannover eröffnet neue Obdachlosenunterkunft Lange Laube

Posted in

Obdachlosenunterkunft Lange Laube – Gleich zum Beginn des neuen Jahres startet die Landeshauptstadt Hannover mit einer neuen Unterkunft für obdachlose Menschen in der Langen Laube. Die Unterkunft besteht aus fünf abgeschlossenen Wohnungen mit insgesamt 30 Zimmern. Küchen und Bäder werden jeweils gemeinschaftlich genutzt. Darüber hinaus gibt es einen Gemeinschaftsraum pro Etage. Die Bewohner*innen werden durch aufsuchende Sozialarbeit vom Deutschen Roten Kreuz in der Region Hannover betreut.

„Das Angebot in der Langen Laube bietet obdachlosen Menschen eine neue Perspektive. Gleichzeitig ist es Teil unserer neuen Ausrichtung, die hohe Standards in der Unterbringung und einen stärkeren Fokus auf die Unterbringung in Wohnungen vorsieht. Das Projekt ist ebenfalls ein wichtiger Baustein auf unserem Weg zur Abschaffung von Wohnungslosigkeit bis 2030“, sagte Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay.

Sozialdezernentin Sylvia Bruns ergänzte: „Wir wollen Notunterkünfte und Gemeinschaftsunterkünfte, neben der Ausrichtung auf Wohnungen, im selben Maße reduzieren und abbauen. Das soll den Menschen helfen „wieder Fuß zu fassen“ und zugleich die Kosten der Unterbringung verringern“.

In städtischen Unterkünften leben derzeit ungefähr 1100 Menschen, sechzig Prozent davon sind Familien, dreißig Prozent Männer und zehn Prozent Frauen.

***

Text: Christina Merzbach, Hannover Stadt