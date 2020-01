Wimbach – Diverse Sachbeschädigungen durch Vandalen – Wer hat WAS gesehen?

Erstellt in

Wimbach – In der Nacht von Freitag, 17.01.2020 auf Samstag, 18.01.2020, kam es im Bereich Wimbach zu Sachbeschädigungen.

Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenbeleuchtung am Schulhof der Nürburgringschule in Wimbach. Außerdem wurde ein am Straßenrand stehender Briefkasten eines Einfamilienhauses zerstört.

Ein Verkehrsschild auf der K 18 zwischen Adenau und Wimbach wurde samt Betonsockel aus dem Boden gerissen und an die Leitplanke gelehnt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf etwa 1500,00 EUR. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Sachbeschädigungen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691 – 925/0) in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Mayen