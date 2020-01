Adenau – Unfall in der Hauptstraße gebaut und geflüchtet – Gibt es Zeugen?

Erstellt in

Adenau – Am Freitagnachmittag kam es in der Hauptstraße in Adenau, im Bereich der Marienkapelle, zwischen 15:00 Uhr und 19:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht.

Ein in einer Parkbucht in Fahrtrichtung Ortsmitte abgestellter Pkw wurde durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug im Bereich des linken Außenspiegels beschädigt. Anschließend setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unerlaubt fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau (Tel. 02691 – 925/0) in Verbindung zu setzen.

