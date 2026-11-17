Winterdiesel seit 16. November Pflicht: Was Autofahrer jetzt wissen müssen – und woran man ihn erkennt – Seit dem 16. November 2026 gelten an deutschen Tankstellen wieder die winterlichen Anforderungen an Dieselkraftstoff. Damit sollen Dieselfahrzeuge auch bei strengem Frost zuverlässig funktionieren. Doch worin unterscheidet sich Winterdiesel eigentlich von normalem Diesel? Wie erkennt man ihn an der Zapfsäule? Und was passiert, wenn sich noch Sommerdiesel im Fahrzeugtank befindet? Wir erklären, worauf Autofahrer in der kalten Jahreszeit achten sollten.
Wenn die Temperaturen im Herbst sinken und die ersten Nachtfröste auftreten, beginnt für Dieselfahrzeuge eine besonders sensible Jahreszeit. Was viele Autofahrer nicht wissen: Der Dieselkraftstoff an deutschen Tankstellen wird mehrmals jährlich an die jeweiligen Witterungsbedingungen angepasst.
Seit Montag, dem 16. November 2026, wird entsprechend der Kraftstoffnorm DIN EN 590 wieder Winterdiesel angeboten. Dieser muss bei deutlich niedrigeren Temperaturen filtrierbar bleiben als die im Sommer verkaufte Dieselqualität.
Für Autofahrer ist das eine gute Nachricht. Denn ungeeigneter Dieselkraftstoff kann bei starkem Frost erhebliche Probleme verursachen – bis hin zum vollständigen Stillstand des Motors.
Winterdiesel seit 16. November: Was steckt hinter dem Stichtag?
Der 16. November ist keineswegs ein willkürlich gewähltes Datum. Die in Deutschland geltende DIN EN 590 legt konkrete Anforderungen an die Kälteeigenschaften von Dieselkraftstoff fest.
Dabei wird zwischen Sommerdiesel, Übergangsdiesel und Winterdiesel unterschieden.
Die saisonalen Anforderungen sehen folgendermaßen aus:
|Zeitraum
|Dieselqualität
|Grenzwert der Filtrierbarkeit
|15. April bis 30. September
|Sommerdiesel
|0 °C
|1. Oktober bis 15. November
|Übergangsdiesel
|−10 °C
|16. November bis Ende Februar
|Winterdiesel
|−20 °C
|1. März bis 14. April
|Übergangsdiesel
|−10 °C
Für die aktuelle Wintersaison bedeutet das: Vom 16. November 2026 bis einschließlich 28. Februar 2027 gelten die Anforderungen an Winterdiesel.
Die rechtliche Grundlage bildet unter anderem die zehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (10. BImSchV). Sie schreibt für den Verkauf von herkömmlichem Diesel der Sorte B7 die Einhaltung der DIN EN 590 vor.
Tankstellen müssen ihren Dieselkraftstoff entsprechend den geltenden Qualitätsanforderungen anbieten. Autofahrer müssen den Winterdiesel daher nicht gesondert bestellen oder an einer speziellen Zapfsäule tanken.
Warum normaler Diesel bei Frost zum Problem werden kann
Der entscheidende Unterschied zwischen Sommer- und Winterdiesel liegt in den Eigenschaften des Kraftstoffs bei niedrigen Temperaturen.
Diesel enthält natürliche Paraffinbestandteile. Diese sind bei normalen Temperaturen unproblematisch und gehören zur Zusammensetzung des Kraftstoffs.
Sinken die Temperaturen jedoch deutlich, beginnen die Paraffine, kleine Kristalle zu bilden. Dieser Vorgang wird häufig als Ausflocken oder Versulzen des Dieselkraftstoffs bezeichnet.
Die Kristalle können sich im Kraftstofffilter sammeln und diesen zunehmend verstopfen.
Die möglichen Folgen:
- Der Motor springt bei niedrigen Temperaturen nur schwer oder überhaupt nicht mehr an.
- Die Kraftstoffversorgung wird beeinträchtigt.
- Die Motorleistung kann während der Fahrt nachlassen.
- Im schlimmsten Fall bleibt das Fahrzeug vollständig liegen.
Besonders problematisch kann dies bei älteren Dieselfahrzeugen, unzureichend gewarteten Kraftstofffiltern und Fahrzeugen werden, die über längere Zeit bei starkem Frost im Freien stehen.
Winterdiesel besitzt deshalb spezielle Kälteeigenschaften. Durch eine geeignete Kraftstoffzusammensetzung und entsprechende Zusätze wird verhindert beziehungsweise verzögert, dass Paraffinkristalle den Kraftstofffilter verstopfen.
Woran erkennt man Winterdiesel an der Tankstelle?
Diese Frage dürfte viele Dieselfahrer überraschen: Winterdiesel ist an der Zapfsäule normalerweise überhaupt nicht als solcher zu erkennen.
Anders als bei den verschiedenen Benzinsorten gibt es keine verpflichtende zusätzliche Kennzeichnung, die ausdrücklich auf Winterdiesel hinweist.
An der Zapfsäule steht weiterhin die bekannte Bezeichnung „Diesel“. Häufig befindet sich daneben das quadratische Kennzeichnungssymbol „B7“.
Doch dieses Symbol hat mit der Wintertauglichkeit nichts zu tun.
Die Kennzeichnung B7 bedeutet lediglich, dass der Kraftstoff bis zu sieben Volumenprozent Biodiesel enthalten darf. Sie gibt keine Auskunft über die Kältebeständigkeit.
Auch Farbe, Geruch oder Aussehen des Dieselkraftstoffs ermöglichen Autofahrern keine verlässliche Unterscheidung zwischen Sommer- und Winterdiesel.
Wer ab dem 16. November an einer regulären deutschen Tankstelle herkömmlichen Diesel nach DIN EN 590 tankt, kann sich grundsätzlich darauf verlassen, dass der angebotene Kraftstoff die vorgeschriebene Winterqualität erfüllt.
Bei Unsicherheiten kann das Tankstellenpersonal Auskunft über die angebotene Kraftstoffqualität geben.
Hält Winterdiesel tatsächlich Temperaturen bis minus 20 Grad aus?
Hier lohnt sich ein genauerer Blick.
Für Winterdiesel schreibt die DIN EN 590 einen sogenannten CFPP-Grenzwert von höchstens minus 20 Grad Celsius vor.
CFPP steht für „Cold Filter Plugging Point“. Dieser Wert beschreibt die Filtrierbarkeit des Dieselkraftstoffs unter festgelegten Prüfbedingungen.
Er gibt somit einen wichtigen Hinweis darauf, bis zu welcher Temperatur der Kraftstoff durch ein genormtes Filtersystem fließen kann.
Allerdings bedeutet dieser Wert nicht automatisch, dass jedes Dieselfahrzeug bei minus 20 Grad problemlos anspringt oder zuverlässig fährt.
Die tatsächliche Betriebssicherheit hängt von mehreren Faktoren ab. Dazu gehören der technische Zustand des Fahrzeugs, die Kraftstofffilter, vorhandene Filterheizungen und die Zusammensetzung des Kraftstoffs im Tank.
Bei außergewöhnlich starkem Frost können deshalb auch mit Winterdiesel Probleme auftreten.
Premiumdiesel: Noch besserer Schutz vor extremer Kälte?
Einige Mineralölunternehmen bieten Dieselkraftstoffe an, deren Kälteeigenschaften über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinausgehen.
Der Mineralölkonzern Aral gibt beispielsweise für seine reguläre Winterqualität einen CFPP-Wert von höchstens minus 22 Grad Celsius an.
Andere Anbieter vermarkten Premiumdiesel mit ebenfalls verbesserten Kälteeigenschaften.
Ob sich ein Aufpreis für Premiumdiesel lohnt, hängt allerdings von den konkreten Produkteigenschaften, dem Fahrzeug und den zu erwartenden Temperaturen ab.
Bei gewöhnlichen winterlichen Bedingungen ist normgerechter Winterdiesel grundsätzlich für den vorgesehenen Einsatz ausgelegt.
Wer regelmäßig in sehr kalten Regionen unterwegs ist oder mit Temperaturen deutlich unter minus 20 Grad rechnen muss, sollte sich genauer über die Kälteeigenschaften der angebotenen Kraftstoffe informieren.
Noch Sommerdiesel im Tank? Darauf sollten Wenigfahrer achten
Ein häufig unterschätztes Problem betrifft Fahrzeuge, die nur selten bewegt werden.
Wer seinen Diesel beispielsweise zuletzt im September oder Oktober vollgetankt hat, könnte im November noch größere Mengen Sommer- beziehungsweise Übergangsdiesel im Tank haben.
Dieser Kraftstoff wird durch den Kalenderwechsel natürlich nicht automatisch winterfest.
Beim Nachtanken vermischen sich die vorhandenen Kraftstoffreste mit dem neu eingefüllten Winterdiesel.
Die Kältebeständigkeit dieser Mischung hängt unter anderem von den Eigenschaften und den jeweiligen Mengenanteilen der Kraftstoffe ab. Sie entspricht deshalb nicht zwangsläufig sofort der vollen Winterqualität.
Besonders betroffen sein können Zweitwagen, selten genutzte Dieselfahrzeuge, Wohnmobile, Transporter oder Fahrzeuge mit sehr geringer jährlicher Fahrleistung.
Empfehlung: Wer noch größere Mengen älteren Diesels im Tank hat, sollte rechtzeitig vor dem ersten starken Frost frischen Winterdiesel tanken. Je höher dessen Anteil im Tank ist, desto stärker wird die Kraftstoffmischung durch die aktuelle Winterqualität geprägt.
Kann man Diesel mit Frostschutzmitteln winterfest machen?
Im Handel werden verschiedene Dieseladditive angeboten, die das Kälteverhalten verbessern sollen.
Allerdings ist bei solchen Produkten Vorsicht geboten.
Nicht jedes Additiv eignet sich für jeden Dieselmotor. Außerdem können sogenannte Fließverbesserer ihre Wirkung nur unter bestimmten Bedingungen entfalten. Haben sich bereits größere Paraffinkristalle gebildet, lässt sich das Problem nicht ohne Weiteres durch nachträgliches Hinzufügen eines Zusatzmittels beheben.
Der ADAC empfiehlt daher, zusätzliche Fließverbesserer ausschließlich dann zu verwenden, wenn der Fahrzeughersteller diese ausdrücklich freigegeben hat.
Besonders wichtig ist außerdem eine Warnung vor einem alten Hausmittel: Dieselkraftstoff darf bei modernen Fahrzeugen keinesfalls einfach mit Benzin vermischt werden.
Früher wurde dies bei manchen älteren Dieselmotoren praktiziert. Moderne Einspritzanlagen reagieren jedoch empfindlich auf eine veränderte Schmierfähigkeit des Kraftstoffs.
Schwere und kostspielige Schäden an der Kraftstoffanlage können die Folge sein.
Was tun, wenn der Diesel bei Frost nicht mehr fließt?
Springt ein Dieselfahrzeug bei strengem Frost nicht mehr an oder bleibt während der Fahrt aufgrund einer gestörten Kraftstoffversorgung liegen, könnte ein durch Paraffinkristalle zugesetzter Kraftstofffilter die Ursache sein.
Allerdings können auch andere Probleme wie eine schwache Starterbatterie oder technische Defekte ähnliche Symptome verursachen.
Besteht der Verdacht auf versulzten Diesel, sollte das Fahrzeug möglichst in eine beheizte Garage oder Werkstatt gebracht werden.
Dort kann sich der Kraftstoff langsam wieder erwärmen.
Der ADAC weist darauf hin, dass ein betroffenes Fahrzeug aufgetaut und gegebenenfalls der Kraftstofffilter ausgetauscht werden muss. Auch die Funktion einer eventuell vorhandenen Filterheizung sollte kontrolliert werden.
Keinesfalls sollten Autofahrer versuchen, Kraftstoffleitungen oder den Tank mit offenen Flammen, Heizbrennern oder anderen improvisierten Wärmequellen aufzutauen.
Dadurch besteht erhebliche Brandgefahr.
Sieben Tipps: So kommen Dieselfahrer sicher durch den Winter
Mit einigen einfachen Maßnahmen lässt sich das Risiko einer kältebedingten Diesel-Panne deutlich reduzieren.
1. Rechtzeitig Winterdiesel tanken
Besonders bei wenig genutzten Fahrzeugen sollte vor dem ersten stärkeren Frost ausreichend frischer Winterdiesel nachgetankt werden.
2. Kraftstofffilter regelmäßig warten
Ein verschmutzter oder zugesetzter Filter kann die Kraftstoffversorgung zusätzlich beeinträchtigen. Die Wartungsintervalle des Herstellers sollten deshalb eingehalten werden.
3. Möglichst geschützt parken
Ein Stellplatz in einer Garage oder an einem windgeschützten Ort kann helfen, das Fahrzeug vor extremer Auskühlung zu schützen.
4. Keine ungeeigneten Kraftstoffzusätze verwenden
Dieseladditive sollten nur eingesetzt werden, wenn sie vom Fahrzeughersteller zugelassen sind.
5. Niemals eigenmächtig Benzin beimischen
Insbesondere bei modernen Dieselmotoren drohen dadurch erhebliche Schäden an der Einspritzanlage.
6. Bei großer Kälte auf die Kraftstoffqualität achten
Wer in Regionen mit besonders niedrigen Temperaturen unterwegs ist, sollte die tatsächlichen Kälteeigenschaften des getankten Diesels kennen.
7. Vorsicht bei Diesel aus Reservekanistern
Wurde Dieselkraftstoff bereits im Sommer eingelagert, besitzt er möglicherweise nicht die erforderlichen Eigenschaften für den Winterbetrieb. Das gilt ebenfalls für größere private Vorratstanks.
Winterdiesel und die Kosten: Wird das Tanken jetzt teurer?
Für die saisonale Umstellung auf Winterdiesel müssen Autofahrer normalerweise keinen gesonderten Aufpreis bezahlen.
Die Anpassung der Kraftstoffqualität gehört zum regulären Angebot der Mineralölunternehmen und ist im normalen Dieselpreis enthalten.
Dennoch können sich Dieselpreise im Winter verändern. Gründe dafür sind unter anderem die Entwicklung der Rohölpreise, saisonale Nachfrage, Marktbedingungen und steuerliche Rahmenbedingungen.
Ein höherer Dieselpreis im November bedeutet daher nicht zwangsläufig, dass die Umstellung auf Winterdiesel dafür verantwortlich ist.
Anders sieht es bei speziellen Premiumkraftstoffen aus. Diese können unabhängig von der Jahreszeit deutlich teurer sein als herkömmlicher Dieselkraftstoff.
Fazit: Winterdiesel ist seit dem 16. November wieder Standard
Mit dem 16. November 2026 hat die reguläre Winterdieselsaison in Deutschland begonnen. Bis Ende Februar 2027 muss herkömmlicher Diesel an den Tankstellen die für die Winterzeit geltenden Kälteanforderungen erfüllen.
Autofahrer müssen dafür weder eine besondere Zapfsäule suchen noch einen speziellen Kraftstoff bestellen. Winterdiesel ist im Winter der normale Dieselkraftstoff – auch wenn dies an der Zapfsäule nicht ausdrücklich zu erkennen ist.
Besonders aufmerksam sollten allerdings Autofahrer sein, deren Fahrzeuge nur selten bewegt werden und bei denen sich möglicherweise noch größere Mengen Sommerdiesel im Tank befinden.
Wer rechtzeitig frischen Winterdiesel tankt, die Wartung seines Fahrzeugs ernst nimmt und bei starkem Frost einige Vorsichtsmaßnahmen beachtet, kann das Risiko unangenehmer Diesel-Pannen erheblich verringern. (hk)