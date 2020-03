Worms – Schüler des Wormser Gauß-Gymnasiums positiv auf Corona getestet – Das gesamte Bildungszentrum bleibt geschlossen

Erstellt in

Worms – Ein Schüler des Gauß-Gymnasiums im Wormser Bildungszentrum ist im städtischen Klinikum positiv auf Covid-19, das so genannte Corona-Virus getestet worden.

Noch in der Nacht zum Donnerstag, 12. März, kam der städtische Krisenstab unter Leitung von Oberbürgermeister Adolf Kessel sowie Vertreter des Gesundheitsamtes Alzey-Worms und Landrat Heiko Sippel in der Wormser Hauptfeuerwache zusammen, um über die Situation zu beraten: Das Gauß-Gymnasium befindet sich in einem Schulzentrum mit insgesamt 4.500 Schülern.

Vorsorglich wird das gesamte Bildungszentrum nun bis Freitag, 20. März, geschlossen. Die Klassenkameraden des betroffenen Schülers werden vom Gesundheitsamt untersucht.

