Zella-Mehlis (TH) – Die Feuerwehr wurde Dienstagmittag zu einem Brand in einem Café in der Talstraße in Zella-Mehlis gerufen. Alle Mitarbeiter konnten sich unverletzt ins Freie retten.

Die Kameraden löschten die Flammen, bevor diese auf den Innenraum übergriffen. Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Kaffeeröstmaschine.

Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache. Ein Schaden von ca. 15.000 Euro entstand.

Landespolizeiinspektion Suhl