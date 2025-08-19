Mittelrhein-Tageblatt ist offizieller Google-Partner im ENP-Programm Mittelrhein-Tageblatt Werbefläche-Bannerplatz mieten

Altrheinfähre in Sandhofen wieder in Betrieb

Erstellt durch  

Aktuell, Allgemein, Baden-Württemberg, Deutschland-News

Mittelrhein-Tageblatt-Deutsches-Tageblatt-News-Nachrichten-Aktuell-Baden-Württemberg

Altrheinfähre in Sandhofen wieder in Betrieb – Der Fährbetrieb der Altrheinfähre in Sandhofen wurde heute, Dienstag, 19. August 2025, wiederaufgenommen.

Täglich, einschließlich an Sonn- und Feiertagen, wird die Fähre von 10 bis 20 Uhr verkehren. Montags, sofern kein Feiertag ist, bleibt die Fähre geschlossen.

Die Fähre legt wie gewohnt von der Friesenheimer Insel in Richtung Sandhofen zur vollen Stunde ab und fährt von Sandhofen jede halbe Stunde zurück. In der Mittagszeit, zwischen 13 und 14 Uhr pausiert der Fährbetrieb.

Der letzte Betriebstag der Altrheinfähre im Jahr 2025 ist Sonntag, der 28. September.

CBD Öl – Natur pur seit 5000 Jahren, für dein Wohlbefinden

***
Text: Stadt Mannheim

Das könnte Sie auch interessieren ...

Neuer Diakonie-Ratgeber „Gut versorgt zu Hause“

Klimaspaziergang in Ratingen

Sozialverband VdK: Bevorzugung von Privatversicherten ist bittere Realität

Sozialbetrug & Bürgergeld-Skandal: Türkischer TV-Moderator kassiert 270.000 € in Deutschland

Fahrradcodierung am 13. September 2025 auf dem Umstädter Bauernmarkt

Sommertheater in historischen Stadtkernen der Landeshauptstadt Potsdam: „Der neue Menoza oder Geschichte des cumbanischen Prinzen Tandi“ am Neuendorfe...

Senioren-Sicherheitsberater Neuwied: Kostenlose Info am 5. September

Festival „artspace bremerhaven“ bietet Kunst aus aller Welt

Zirkus Tasifan in Eisenach-Nord

Niedersächsischer Gesundheitsminister Dr. Andreas Philippi warnt vor sorglosem Umgang beim Sammeln und Verzehr heimischer Wildpilze

Lewy-Body-Demenz - die oft unterschätzte Form der Demenz

Deutschland Rezession 2025: Statistisches Bundesamt revidiert BIP-Zahlen deutlich nach unten - Deutschlands Wirtschaft im Rückwärtsgang

Alice Weidel/Tino Chrupalla (AfD): 100 Tage Merz - Die Bilanz ist verheerend

Sozialverband VdK Präsidentin Verena Bentele zu 100 Tage Bundeskanzler Merz: „Noch große Leerstellen in der Sozialpolitik“

Forsa-Umfrage: AfD erreicht Rekordwert bei der aktuellen Sonntagsfrage - Schwarz-Rot verliert historischen Boden

Der Mitternachtsbus in Hamburg verteilt Trinkwasser an obdachlose Menschen

Schlagworte: #19.08.2025 #Aktuell #Altrheinfähre #Altrheinfähre in Sandhofen wieder in Betrieb #Friesenheimer Insel #Nachrichten #News #Sandhofen #Stadt Mannheim #Straßenverkehr #Vekehrssicherheit #Verkehr #Verkehrshinweis

Haftung und Urheberrecht

Die Redaktion übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der veröffentlichten Informationen. Beiträge, die von Dritten, wie z. B. Polizei, Feuerwehr, Vereinen oder Unternehmen bereitgestellt werden, liegen in der Verantwortung der jeweiligen Herausgeber. Jegliche Inhalte, einschließlich Hyperlinks auf externe Seiten, wurden sorgfältig geprüft, dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für die Inhalte externer Seiten, auf die im Beitrag direkt oder indirekt verwiesen wird.

Alle Rechte an den Texten und Beiträgen sind vorbehalten. Das Teilen unserer Inhalte in sozialen Medien ist ausdrücklich gestattet, solange die Quelle angegeben wird. Die Vervielfältigung, Verbreitung oder sonstige kommerzielle Nutzung – auch auszugsweise – bedarf jedoch der schriftlichen Zustimmung der Redaktion.

Vier Pfoten Ratgeber
Nach oben scrollen
Cookie-Einstellungen Holger Korsten 150 Bewertungen auf ProvenExpert.com