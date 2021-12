Ammerland – Corona-Aktuell 27.12.2021: Mitteilung zu Zusatzimpfterminen in der DRK-Bereitschaft Bad Zwischenahn in dieser Woche

Ammerland (NI) – Corona-Aktuell 27.12.2021: Der Landkreis Ammerland bietet in der DRK-Bereitschaft in Bad Zwischenahn (Wilhelmstraße 6) in der Woche vom 27. bis 30. Dezember zusätzliche Impftermine an.

Für die Booster- sowie die Erst- und Zweitimpfungen werden Impfstoffe von Biontech/Pfizer bzw. von Moderna eingesetzt; der Impfstoff kann nicht frei gewählt werden.

Geimpft werden können:

• alle Personen ab 12 Jahren, die noch keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten haben,

• alle Personen ab 18 Jahren, deren Zweitimpfung vor mindestens drei Monaten erfolgt ist,

• alle Personen, die eine Einzelimpfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson erhalten haben, die vor mindestens vier Wochen erfolgt ist.

„Unsere Botschaft ist klar: Nutzen Sie die Gelegenheit und schützen Sie sich und andere. Gehen Sie zur Impfung!“, appelliert Sozialdezernent Ingo Rabe. Eine Anmeldung für die Impfung kann über die Landkreis-Website unter impftermine.ammerland.de erfolgen, wobei freie Termine inzwischen fast nur noch in den Abendstunden verfügbar sind (bitte unbedingt auch ganz nach unten scrollen!).

Folgende Unterlagen sind für die Impfung bereitzuhalten:

• gültiger Lichtbildausweis

• bei einer Auffrischungsimpfung („Booster-Impfung“) Nachweis oder Nachweise über die bisherigen Impfungen, zum Beispiel Impfpass oder Ersatzbescheinigung

• bei der Erstimpfung gegen Covid19 Impfausweis, sofern vorhanden

• vollständig ausgefüllte Unterlagen für mRNA-Impfstoffe (zum Ausfüllen und Ausdrucken unter www.rki.de/DE/Content/Infekt/Impfen/ImpfungenAZ/COVID-19/Aufklaerungsbogen-Tab)

Weitere Impfaktionen des Landkreises Ammerland sind geplant und werden auf der Website des Landkreises unter www.ammerland.de/impfen angekündigt. Alle aktuellen Informationen, Hinweise und Maßnahmen des Landkreises Ammerland werden auf unserem Coronavirus-Infoportal unter www.ammerland.de/coronavirus bereitgestellt.

