ARD alpha: „Die Planeten unseres Sonnensystems“ – Space Night science, Sonntag, 3. November, 19.00 Uhr im TV und vorab in der ARD Mediathek

Space Night science – Die Planeten unseres Sonnensystems – Vom höllischen Zwilling der Erde bis zu Saturns Ringen: Was sind die Besonderheiten der acht Planeten unseres Sonnensystems? Und warum wurden manche zu Gasriesen und andere zu Gesteinsplaneten? Darum geht es in der neuen Folge des Magazins ʺSpace Night scienceʺ, am Sonntag, 3. November 2024, um 19.00 Uhr in ARD alpha und schon ab Samstag, 2. November 2024, auf ardalpha.de und in der ARD Mediathek.

Merkur ist der am wenigsten erforschte Planet des inneren Sonnensystems, Venus der höllische Zwilling der Erde, und Mars kennen wir besser als unsere Tiefsee. Warum ist das so? Und was hat es mit Jupiters Großem Roten Fleck und mit Saturns Ringen auf sich? Warum ist Uranus gekippt, und was wissen wir über Neptun, den äußersten Planeten unseres Sonnensystems? Warum ist Pluto kein Planet mehr? Und wie entstehen Planeten eigentlich – werden sie wirklich aus Staub geboren?

Die Antworten auf diese Fragen gibt es in der Novemberausgabe der #698 Space Night science. Zu Gast bei Sibylle Anderl ist diesmal Hubert Klahr. Er leitet die Arbeitsgruppe Theoretische Astrophysik in der Abteilung Planeten- und Sternentstehung am Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg.

Was gibt es Neues aus dem Universum? Welche Auswirkungen haben die Ergebnisse der Weltraumforschung auf die Zukunft der Menschheit? Im Magazin #698 Space Night science in ARD alpha präsentiert die Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Dr. Sibylle Anderl jeden ersten Sonntag im Monat um 19.00 Uhr spannende Fakten und Neuigkeiten aus unserem Sonnensystem, der Milchstraße oder fernen Galaxien.

Nächster Sendetermin: Sonntag, 1. Dezember 2024, 19.00 Uhr

Weitere Infos und spannende Blicke ins All auf www.ardalpha.de

