Ostersonntag 2025 – Ein Licht der Hoffnung in bewegten Zeiten

Ostersonntag 2025 – Mittelrhein-Tageblatt – Gedanken zum Osterfest

Während sich draußen der Frühling langsam entfaltet und die Natur zu neuem Leben erwacht, feiern wir heute Ostern – ein Fest, das mehr ist als bunte Eier und Schokoladenhasen. Es ist das Fest der Auferstehung, der Hoffnung und der Erneuerung. Und gerade in diesem Jahr hat diese Botschaft eine besondere Bedeutung.

Die Welt steht weiterhin vor großen Herausforderungen: Kriege, Naturkatastrophen, politische Spannungen und wirtschaftliche Unsicherheiten prägen den Alltag vieler Menschen. Bilder von Leid, Flucht und Verlust erreichen uns täglich – und dennoch dürfen wir eines nicht vergessen: Ostern erinnert uns daran, dass auf dunkle Zeiten das Licht folgen kann. Dass selbst nach dem tiefsten Winter ein neues Leben beginnt.

Inmitten all dieser Krisen liegt auch eine stille, kraftvolle Botschaft verborgen: Die Hoffnung stirbt nie. So wie das Osterlicht einst in dunkler Stunde entzündet wurde, so kann auch heute jeder von uns ein kleines Licht weitergeben – durch Mitgefühl, Zusammenhalt und die Bereitschaft, füreinander da zu sein.

Möge dieses Osterfest ein Moment der inneren Ruhe und des Innehaltens sein. Ein Moment, in dem wir neue Kraft schöpfen, den Blick nach vorn richten und daran glauben, dass Frieden, Gerechtigkeit und Menschlichkeit keine leeren Worte, sondern erreichbare Ziele sind.

Frohe Ostern und einen schönen Ostersonntag 2025

Das gesamte Team von Mittelrhein-Tageblatt wünscht allen Leserinnen und Lesern ein frohes und gesegnetes Osterfest 2025. Möge der Geist von Ostern in euren Herzen weiterleben – als Zeichen für Hoffnung, Neubeginn und ein besseres Morgen (hk).

Holger Korsten, Mittelrhein Tageblatt