Aschaffenburg – Obdachloser bestohlen – Aufmerksame Zeugen stellen flüchtigen Dieb

Erstellt in

ASCHAFFENBURG (BY) – Aufmerksame Passanten konnten am in der Nacht zum Sonntag einen zunächst Unbekannten dabei beobachten, wie er einem Obdachlosen sein Bargeld gestohlen hat. Die Zeugen konnten den Mann bis zum Eintreffen einer Streife der Aschaffenburger Polizei festhalten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag konnten mehrere Passanten einen 23-Jährigen dabei beobachten, wie er in der Frohsinnstraße einem schlafenden Obdachlosen einen Becher mit Kleingeld entwendete. Der Mann nahm den kompletten Becher, der vor dem Schlafenden stand, an sich und flüchtete.

Die aufmerksamen Zeugen reagierten vorbildlich und hielten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der Täter wurde anschließend zur Polizeiinspektion Aschaffenburg gebracht, wo er nach erfolgter Sachbearbeitung entlassen wurde. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstals.

Hervorzuheben ist das vorbildliche Verhalten der unbeteiligten Zeugen, die dazu beitrugen, dass der Bestohlene sein Geld zurückbekam.

***

Polizei Aschaffenburg