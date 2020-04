BAD BOCKLET – Weggeworfener Einweggrill löst in der Von-Hutten-Straße Brand aus

Erstellt in

BAD BOCKLET, LKR. BAD KISSINGEN (BY) – Am Samstagabend kam es zu einem Brand eines Schuppens in der Von-Hutten-Straße.

Ein Mann hatte die Reste eines Einweggrills in der Mülltonne entsorgt. Dadurch entzündete sich der Müll in der Tonne. Das Feuer griff schließlich von dem Müllbehälter auf den angrenzenden hauseigenen Schuppen über. Dieser konnte durch die Freiwilligen Feuerwehren Bad Bocklet und Großenbrach, die mit 40 Feuerwehrleuten im Einsatz waren, abgelöscht werden.

Der Schaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Gegen den Mann wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

***

Polizei Unterfranken