Bamberg (BY) – Die Inzidenzwerte von Stadt (43,9) und Landkreis Bamberg (44,2) ermöglichen es, dass der Kita- und Schulbetrieb in der kommenden Woche fortgeführt werden kann. Das stellte der Krisenstab von Stadt und Landkreis am Freitag unter der Leitung von Landrat Johann Kalb fest.

Dies bedeutet, dass die Kitas ab Montag zum Regelbetrieb zurückkehren. Grundschulen und die Grundschulstufen der Förderschulen gehen ab Montag in den Präsenzunterricht. In allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet in der Regel Wechselunterricht statt. Präsenzunterricht dort ist nur möglich, soweit dabei der Mindestabstand durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann. Der Krisenstab appelliert, die jeweiligen Rahmenhygienepläne konsequent einzuhalten.

Die genannten Regelungen gelten vorerst für eine Woche. Sofern es eine gravierende Verschlechterung der Inzidenzwerte geben sollte, wird der Krisenstab die Lage neu bewerten und über mögliche Veränderungen informieren.

Fortgesetzt werden die Impfungen des Personals von Kindertagesstätten sowie von Grund- und Förderschulen. Am vergangenen Samstag wurden im Impfzentrum Bamberg 469 Beschäftigte dieser Einrichtungen erstgeimpft. Für diesen Freitag und Samstag sind rund 700 Impfungen geplant.

Landratsamt Bamberg