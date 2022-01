Bamberg – Hinweis auf die Verlängerung des Jagdscheins

Bamberg (BY) – Auch in diesem Jahr bietet die Untere Jagdbehörde am Landratsamt Bamberg den Jäger*innen wieder den Service, den Jagdschein bequem auf dem Postweg zu verlängern. Hierzu müssen Interessenten lediglich ihren Jagdschein, den ausgefüllten Antrag auf Verlängerung und die aktuelle Versicherungsbestätigung an die Untere Jagdbehörde schicken (Landratsamt Bamberg, Fachbereich 33, Ludwigstraße 23, 96052 Bamberg).

Der Antrag auf Verlängerung kann unter https://www.landkreis-bamberg.de/media/custom/1633_6232_1.PDF?1542281681 entweder ausgedruckt oder direkt online ausgefüllt werden.

Den verlängerten Jagdschein erhalten die Antragsteller*innen dann zeitnah mit der Post zurück. In Einzelfällen behalten sich die Mitarbeiter*innen der Unteren Jagdbehörde weiterhin vor, die Person persönlich einzuladen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an 0951/85-302 oder -359.

Landratsamt Bamberg