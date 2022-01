Wetter – Vorhersage für Deutschland vom 20.01.2022

Wetter – Vorhersage – heute 20.01.2022: Sehr wechselhaft mit Schauern, oberhalb 400 m Schnee und Glätte, starke bis stürmische, im Bergland und an den Küsten Sturmböen. Vereinzelt Graupelgewitter.

Heute Nachmittag und am Abend wechselnd bewölkt mit Schauern, vereinzelt Graupelgewitter, oberhalb 400 m und an den Alpen Schnee und Glätte. Im Nordosten kaum Schauer und heiter bis sonnig. Nachmittagswerte von 1 bis 6 Grad. Mäßiger bis frischer West- bis Nordwestwind mit steifen bis stürmischen Böen. Auf den Inseln und in Gipfellagen teils schwere Sturmböen.

In der Nacht zum Freitag östlich der Elbe teils klar, niederschlagsfrei. Sonst wechselnd wolkig mit Schneeschauern und Glätte. An den Alpen anhaltender Schneefall. Abkühlung auf 0 bis -7 Grad, im Nordseeumfeld frostfrei. Nachlassender Wind, an der See und im Bergland noch stürmische Böen.

Wetterlage-Aktuell:

Letzte Aktualisierung: 20.01.2022, 11.45 Uhr

Eine weitere Kaltfront überquert Deutschland zügig nach Südosten. Sie führt polare Meeresluft heran, die das Wetter heute und morgen bestimmt. Am Samstag strömt in den Norden und Westen wieder etwas mildere Meeresluft.

FROST/GLÄTTE:

Im Bergland oberhalb 500 bis 600 m winterlich bei leichtem Frost und Glätte durch Schnee oder überfrorene Nässe. In tiefen Lagen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt nur örtlich Glätte durch Schneematsch bei starken Schneeschauern oder überfrierende Nässe.

In der Nacht zum Freitag außer im Nordwesten leichter bis mäßiger Frost und streckenweise Glätte durch etwas Schnee oder Schneematsch und gefrierende Nässe.

SCHNEE:

Oberhalb von etwa 400 bis 600 m bis 5 cm Neuschnee, in einigen Staulagen (Harz, Erzgebirge, Bayerischer Wald sowie Schwarzwald bis 10 cm. An den Alpen zeitweise Schneefall, um 10 cm Neuschnee, in Staulagen 10 bis 15 cm, in exponierten Lagen auch mehr Schnee.

In der Nacht zum Freitag nur noch einzelne Schnee- oder Graupelschauer, in Staulagen weiterhin Neuschnee bis 5 cm in 12 Stunden, an den Alpen um 10 cm, sonst nur wenig Schnee.

WIND-/STURMBÖEN:

An der See Sturmböen Bft 8/9. An der Nordfriesischen Küste und auf Helgoland einzelne schwere Sturmböen (Bft 10). In den Kamm- und Gipfellagen Sturmböen, auf dem Brocken schwere Sturmböen. Abgesehen vom Westen und tiefen Lagen Südwestdeutschlands auch im Binnenland Windböen (Bft 7). In freien Lagen vorübergehend stürmische Böen möglich.

In Schauernähe vor allem im Nordosten und Osten auch weiter im Binnenland stürmische Böen.

In der Nacht zum Freitag langsam abnehmender Wind. An den Küsten und im Bergland vor allem anfangs noch steife bis stürmische Böen.

GEWITTER:

Im Nordosten und im nöördlichen Mittelgebirgsraum einzelne kurze Gewitter mit stürmischen Böen um 70 km/h.

Vorhersage – morgen 21.01.2022:

Am Freitag östlich der Elbe aufgelockert und teils längere Zeit sonnig. Allenfalls von Usedom bis zur Neiße ein paar Schneeflocken. Sonst wechselnd bis stark bewölkt und erneut einzelne Schnee- oder Schneeregenschauer, in tiefen Lage im Nordwesten und Westen auch Regenschauer. Im Nordweststau der Mittelgebirge längere Zeit Schneefall. Höchstwerte 0 bis 4, im Nordwesten und in Rheinnähe 6 Grad. Im Bergland oberhalb 400 bis 600 m meist leichter Dauerfrost. Mäßiger, im Osten und Südosten sowie an der See auch stark böiger Nordwestwind mit einzelnen Sturmböen auf höheren Berggipfeln.

In der Nacht zum Samstag im Nordosten teils wolkig, teils klar, kaum Schauer. Sonst aus meist dichter Bewölkung Niederschläge, bei ansteigender Schneefallgrenze zunehmend bis in höhere Lagen Regen, lokal anfangs teils gefrierend. Im Süden meist Schneefall. Tiefstwerte im Nordwesten und Westen 5 bis 0 Grad, sonst 0 Grad bis -5 Grad.

DWD