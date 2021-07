Erstellt in

BAYREUTH (BY) – Aufgrund der bevorstehenden Sommerferien kommt es bei den Öffnungszeiten des Medienzentrums Bayreuth zu Veränderungen.

Die Einrichtung ist vom 30. Juli bis 6. August sowie vom 6. bis 13. September von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr geöffnet. Vom 9. August bis 3. September bleibt sie geschlossen. Ab dem 14. September gelten wieder die üblichen Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 8 Uhr bis 16 Uhr und Freitag von 8 Uhr bis 12 Uhr.

Der Download von Onlinemedien ist jederzeit möglich. Bestellungen und Anfragen können per Fax unter 0921 25-1584 oder per Mail an verleih@medienzentrum-bayreuth.de erfolgen.

