Bayreuth – Sommerjobs in den Partnerstädten: Noch sind Plätze frei

BAYREUTH (BY) – Das Jugendamt der Stadt bietet im Rahmen des internationalen Jugendaustauschs Sommerjobs für Schüler und Studenten in den Partnerstädten Annecy und La Spezia vom 29. Juli bis 29. August an.

Es sind noch Plätze frei. Interessierte volljährige Schüler und Studierende, die über ausreichende Kenntnisse in der jeweiligen Landessprache verfügen, können sich beim Amt für Kinder, Jugend, Familien und Integration bewerben. Während des Aufenthalts in der Partnerstadt wird freie Unterbringung und eine Vergütung angeboten. Für die Verpflegung müssen die Teilnehmer allerdings selbst sorgen.

Bewerbungen für die Sommerjobs in den Partnerstädten müssen in deutscher und in der jeweiligen Landessprache (französisch beziehungsweise italienisch) mit Anschreiben und Lebenslauf an das Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration gerichtet werden. Für weitere Informationen stehen dessen Mitarbeiter unter der Telefonnummer 0921 251765 zur Verfügung.

Stadt Bayreuth