BAYREUTH (BY) – Der Bauausschuss des Stadtrats befasst sich in seiner Sitzung am Dienstag, 8. Juni, ab 16 Uhr, im Großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses, Luitpoldplatz 13, mit mehreren Bauleitplanverfahren.

Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Einleitung eines Bebauungsplanverfahrens für ein Gewerbe- und Mischgebiet an der Eduard-Bayerlein-Straße sowie für ein Projekt „Urbanes Wohnen am Sendelbach“. Außerdem werden sich die Ausschussmitglieder mit den Planverfahren für das „Industriegebiet Orionstraße“ beschäftigen, die Fortschreibung der vorbereitenden Untersuchungen für das Sanierungsgebiet St. Georgen und Insel diskutieren und über einen Antrag von Stadtrat Helmut Parzen (CSU) befinden, der eine attraktivere Gestaltung der Bahnstraße zum Ziel hat.

Die Tagesordnung der Sitzung steht auf der Homepage der Stadt unter www.bayreuth.de zur Verfügung.

