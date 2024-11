Beginn der Karnevalssession 2024/2025 – Die fünfte Jahreszeit beginnt

Posted in

Beginn der Karnevalssession 2024/2025 – Am heutigen 11. November um 11:11 Uhr fiel in Deutschland der Startschuss für die Karnevalssession 2024/2025. Traditionell beginnt an diesem Datum die sogenannte „fünfte Jahreszeit„, die bis zum Aschermittwoch andauert. Im Jahr 2025 fällt der Aschermittwoch auf den 5. März.

In Köln, einer der Hochburgen des rheinischen Karnevals, versammelten sich Tausende Jecken auf dem Heumarkt, um den Sessionsauftakt zu feiern. Das Programm begann bereits um 9 Uhr und bot Auftritte zahlreicher bekannter Karnevalsbands wie Kasalla, Cat Ballou und den Höhnern. Um Punkt 11:11 Uhr wurde die neue Session mit einem Bühnenfeuerwerk offiziell eröffnet.

Auch in Düsseldorf wurde der Karneval mit dem traditionellen Erwachen des Hoppeditz eingeläutet. Vor dem Rathaus hielt der Hoppeditz seine humorvolle und zugleich kritische Rede, gefolgt von den Feierlichkeiten in der Altstadt.

In Mainz begann die Fastnacht ebenfalls um 11:11 Uhr mit dem traditionellen Narrensprung. Die Mainzer Fastnacht ist bekannt für ihre politischen Büttenreden und satirischen Umzüge.

In vielen weiteren Städten und Gemeinden Deutschlands fanden ähnliche Veranstaltungen statt, bei denen die Narren die neue Karnevalssession begrüßten. Obwohl die großen Umzüge und Sitzungen erst in den kommenden Monaten stattfinden, markiert der 11.11. den offiziellen Beginn der närrischen Zeit.

Die Karnevalsgesellschaften nutzen die Zeit bis zum Straßenkarneval, um Programme vorzubereiten und sich auf die Höhepunkte der Session vorzubereiten. Die Vorfreude auf die kommenden Veranstaltungen ist groß, und die Jecken blicken erwartungsvoll auf die bevorstehenden närrischen Tage (hk).