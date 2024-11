Historische Ereignisse am 11. November

Posted in

Am 11. November blickt die Weltgeschichte auf eine Reihe bemerkenswerter Ereignisse zurück. Ein Datum voller Meilensteine, die unser kulturelles, wissenschaftliches und politisches Erbe prägten. Eines der bedeutendsten Geschehnisse war die Veröffentlichung des Webbrowsers NCSA Mosaic im Jahr 1993. Dieser Meilenstein markierte den Beginn des Masseninternetzeitalters und revolutionierte die Art und Weise, wie Menschen weltweit Informationen austauschen und konsumieren.

1493: Christoph Kolumbus entdeckt St. Martin

Auf seiner zweiten Reise in die Neue Welt entdeckt Christoph Kolumbus die Insel St. Martin in der Karibik. Diese Entdeckung fügt den Antillen eine weitere Insel hinzu und erweitert das europäische Verständnis über die geographische Vielfalt und den Reichtum der westlichen Hemisphäre.

1842: Erstmals Pilsner Bier in Pilsen ausgeschenkt

In Pilsen wird erstmals ein Bier nach der Pilsner Brauart ausgeschenkt. Der Braumeister Josef Groll entwickelt diesen speziellen Sud, der mit seiner klaren, goldenen Farbe und seinem bitteren Geschmack neue Maßstäbe in der Braukunst setzt. Noch heute gilt Pils als eine der beliebtesten Biersorten weltweit.

1843: Hans Christian Andersens ‚Das hässliche Entlein‘ veröffentlicht

Der dänische Schriftsteller Hans Christian Andersen veröffentlicht sein Märchen „Das hässliche Entlein“, das bis heute Generationen von Kindern und Erwachsenen berührt. Die Erzählung über Selbstfindung und die Akzeptanz der eigenen Identität wird zu einem Klassiker der Weltliteratur.

1889: Washington wird US-Bundesstaat

Das Washington-Territorium wird in die Union aufgenommen und Washington der 42. Bundesstaat der Vereinigten Staaten. Diese Aufnahme stärkt die Präsenz der USA im Nordwesten und erweitert das Staatsgebiet um eine wirtschaftlich und landschaftlich bedeutende Region.

1930: Patent für Einsteins Kühlschrank

Albert Einstein und Leó Szilárd erhalten in den USA ein Patent für einen Kühlschrank, der ohne bewegliche Teile und elektrische Energie funktioniert. Diese Entwicklung bietet ein nachhaltiges Kühlverfahren und zeigt Einsteins Innovationskraft auch außerhalb der Physik.

1945: Einweihung des Sowjetischen Ehrenmals in Berlin

Mit einer Parade der Alliierten wird das Sowjetische Ehrenmal im Berliner Tiergarten eingeweiht. Es ist die erste von drei Gedenkstätten in Berlin, die an die im Zweiten Weltkrieg gefallenen Soldaten der Sowjetunion erinnern und die Bedeutung der Alliierten-Solidarität in der Nachkriegszeit unterstreichen.

1952: Gründung des Deutschen Wetterdienstes

Der Zusammenschluss mehrerer Wetterdienste zum Deutschen Wetterdienst (DWD) stärkt die meteorologische Forschung und den Wettervorhersagedienst in Deutschland. Der DWD wird zum zentralen Ansprechpartner für Wetterprognosen und klimatische Entwicklungen im Land.

1977: Aufhebung der Filmzensur in Spanien

In Spanien wird die staatliche Filmzensur abgeschafft, knapp zwei Jahre nach dem Tod des Diktators Franco. Diese Reform markiert einen bedeutenden Schritt auf dem Weg zur Demokratie und zur freien Meinungsäußerung im Land und öffnet der spanischen Filmindustrie neue kreative Möglichkeiten.

1982: Festnahme von RAF-Mitgliedern bei Heusenstamm

In einem Waldstück bei Heusenstamm gelingt der Polizei ein bedeutender Schlag gegen die Rote Armee Fraktion (RAF). Die gesuchten Terroristinnen Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz werden verhaftet, was als wichtiger Erfolg im Kampf gegen die linksextremistische RAF gilt.

1987: Rekordpreis für van Goghs ‚Schwertlilien‘

Bei einer Auktion in New York City wird Vincent van Goghs Gemälde „Schwertlilien“ für 53,9 Millionen Dollar versteigert. Dieser Preis stellt einen neuen Rekord dar und verdeutlicht das wachsende Interesse und die Wertschätzung für Kunstwerke des 19. Jahrhunderts.

1988: Rücktritt von Bundestagspräsident Jenninger

Philipp Jenninger tritt als Bundestagspräsident zurück, nachdem seine Rede am Vortag scharfe Kritik hervorgerufen hatte. Sein Rücktritt zeigt die Sensibilität des Themas Holocaust und die hohen Erwartungen an politische Führungspersönlichkeiten in Deutschland.

1993: Erscheinen des Webbrowsers NCSA Mosaic

Mit der Veröffentlichung von NCSA Mosaic beginnt das Zeitalter des Masseninternets. Der Browser bietet eine grafische Benutzeroberfläche, die das Surfen im World Wide Web erstmals massentauglich macht. Dieses Ereignis gilt als Geburtsstunde des Internets, wie wir es heute kennen.

1994: Leonardo da Vincis Codex Leicester versteigert

Der Codex Leicester, eine Handschrift von Leonardo da Vinci, wird für 30,8 Millionen US-Dollar an den Unternehmer Bill Gates versteigert. Diese Sammlung wissenschaftlicher Schriften und Skizzen ist eines der teuersten Manuskripte der Welt und ein einzigartiger Einblick in das Denken da Vincis.

2008: Die letzte Fahrt der Queen Elizabeth 2

Das legendäre Passagierschiff Queen Elizabeth 2 tritt seine letzte Reise nach Dubai an, wo es als luxuriöses, schwimmendes Hotel ankern wird. Die QE2 verkörpert den Glamour vergangener Tage der Transatlantikreisen und wird künftig als Ikone der Seefahrtsgeschichte bewahrt.

Diese historischen Ereignisse verdeutlichen die Vielseitigkeit und den Einfluss, den der 11. November über die Jahrhunderte hinweg auf Wissenschaft, Kultur, Politik und Gesellschaft hatte.

Redaktion Mittelrhein Tageblatt