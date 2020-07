Bendorf – In der Nacht vom 10. auf den 11. Juli 2020 wurde aus einem unverschlossenen PKW in der Straße Am Hölzchen in Bendorf die Geldbörse des Geschädigten entwendet.

Ein unbekannter Täter betrat den Carport vor dem Wohnanwesen und entnahm das Portemonnaie aus dem Innenraum des Wagens.

Zeugen, die ermittlungsdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich unter 02622 – 94020 an die Polizei in Bendorf zu wenden.

Polizeidirektion Koblenz