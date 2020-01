Bexbach – Vermutlich durch Feuerwerkskörper verursachter Brand an einem Wohnhaus in der Straße Hochwiesmühle

Erstellt in

Bexbach (SL) – Am 01.01.2020, gegen 00:05 Uhr, kam es an einem Wohnhaus in der Straße Hochwiesmühle zu einem Brand im Bereich eines Kellerfensters.

Aus bislang unbekannten Gründen, vermutlich durch einen Feuerwerkskörper, geriet die Dämmung im Bereich des Kellerfensters in Brand. Nur durch einen aufmerksamen Nachbarn und die sofort alarmierten Feuerwehren Bexbach und Homburg konnte der Brand schnell gelöscht werden, sodass es außer zur Beschädigung der Dämmung zu keinem Schaden im Anwesen kam. Nach Lüftung des Wohnhauses war dieses wieder bewohnbar.

Während der Löscharbeiten musste die Straße Hochwiesmühle vollständig gesperrt werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (Tel.: 06841 – 1060) in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Homburg